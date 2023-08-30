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超商狂出義大利麵！他納悶「台灣人有這麼愛吃？」內行揭恐怖數據

▲▼ 超商,鮮食,微波食品, 。（圖／本報資料照）

▲超商微波食品相當受歡迎。（圖／本報資料照）

網搜小組／閔文昱報導

超商販售的微波食品相當多樣，便當、燉飯、炒米粉都有賣，其中義大利麵的口味更是相當多元，是民眾快速又方便的選擇。不過，有網友就發現，超商的義大利麵已經有相當多種口味，但新的產品還是再繼續出義大利麵，讓他不禁好奇「難道我們台灣人就這麼愛吃義大利麵？」貼文一出，也釣出專業網友揭露驚人數據，引發關注。

一名網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文分享，他上周五去買午餐的時候，意外看到小七又推出了新的義大利麵，讓他也好奇求問「本來超商的義大利麵不是就有很多種了？怎麼新的產品還要再繼續出義大利麵呢？難道我們台灣人就這麼愛吃義大利麵？讓小七可以拼命出？」

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▲原PO發現，超商義大利麵即使已有非常多種口味，但仍不斷推陳出新。（圖／翻攝自Facebook／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲原PO發現，超商義大利麵即使已有非常多種口味，但仍不斷推陳出新。（圖／翻攝自Facebook／7-11全家 各超商新品資訊共享）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友留言「或許是利潤好」、「其實超商義大利麵蠻好吃的啊，不輸外面1-200塊的」、「你不知道超商食物賣最好的就是義大利麵跟御飯糰嗎？當然要一直出新口味啊！而且新口味還都會一直念錯」、「體感買麵的人比飯多」，其中甚至有內行指出，「之前有看到報導，小七的義大利麵就一年可以賣2000萬個了，真的是很誇張。」

事實上，經濟部統計，即食餐食年產值突破290億，其中義大利麵在近5年來大幅成長。據《數位時代》報導，平均每2秒就有1人到小七購買義大利麵，每年熱銷超過2千萬份，換算下來可疊出8200多座101大樓，一年就有高達16億的商機。

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