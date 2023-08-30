西點軍校直播揭密「百年時光膠囊」　鏡頭拉近全場沉默

實習記者任庭儀／編譯

美國西點軍校（West Point）日前在校內發現一個近200年歷史的時光膠囊，興師動眾舉行開封儀式，甚至透過YouTube平台同步全程直播，與全世界一同見證這個歷史性的一刻，沒想到打開後的結果令人尷尬，現場頓時陷入沉默。

根據BBC報導，美國西點軍校5月拆除戰爭英雄科西阿斯科（Thaddeus Kosciuszko）紀念銅像時，發現紀念碑下方埋藏一個神祕的箱子，據信是在1829年雕像完工時一併放進去的。由於箱子整體由鉛製成，無法使用X光穿透檢查，校方決定進行線上直播，邀請觀眾一起揭開西點軍校的200年前的歷史。

直播內容顯示，禮堂裡擠滿了學生，並邀請校方高層與歷史學家一同參與，大家紛紛對在舞台中央的時光膠囊做出預測，有人說裡面可能會是美國國旗、軍靴，或是一枚戒指等，所有人都對內容物感到期待。

▲美國西點軍校直播揭密百年歷史時光膠囊。（圖／達志影像／美聯社）

影片中，2名研究人員戴上口罩與手套，小心翼翼的使用器具撬開這個百年寶箱，現場觀眾都屏氣凝神等待結果。然而打開後的結果令人失望，研究人員使用手電筒一照發現，箱子裡除了幾塊乾巴巴的泥土塊外，什麼也沒有，全場陷入一陣尷尬的沉默中。

儘管結果與預期不相符，西點軍校仍不願放棄任何一絲希望，將仔細分析泥土塊的成分，分析是否有隱藏的驚喜。