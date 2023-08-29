跑車撞爛35萬出售！遭譏「四輪猴子」　他喊冤：我不懂車

▲網友兜售事故車開價35萬，車友傻眼。（圖／鏡周刊提供，下同）

圖文／鏡週刊

有些人為了省錢會選擇買二手車，也不介意是事故車，但前提是車況要有一定水準。一名男子今（29日）在網路以35萬元販售豐田86跑車，並稱修復完或許還能小賺一點，但車頭全毀的照片一曝光讓車友傻眼，直呼這根本是廢鐵的程度了。車主被嗆翻後則喊冤自己不懂車，是維修廠老闆跟他說的。

一名男子在臉書社團「86 Club 官方社團」發文，以35萬出售豐田86事故車，強調引擎跟大樑無傷，並稱適合會自己修、改裝的人，修復完成再轉賣或許還能小賺一點，「以現況賣出，剩下貸款我自己會想辦法，誰出價高者誰就拿走」。

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不過原PO貼出的車況卻慘不忍睹，車頭撞爛全毀，讓車友看傻紛紛吐槽，「車主要撞車之前有把引擎先收起來了是嗎？」「建議你自己修，還能小賺」「車主綽號叫大樑，大樑無傷」「沒事，這個粗臘打一打就好了」「撞成這樣要賣35？ 誰給你的勇氣梁靜茹嗎？」連網紅Cheap也譏諷車主是「四輪猴子的一生」。

對此，原PO喊冤自己「真的是不懂車」，表示車況都是車友、維修廠老闆看過後跟他說的，不是他自己瞎掰，如果他要騙錢的話，就不會拿車子實況照出來了，況且若有人要買車也會到現場看，「請問我這樣子騙有什麼意義嗎？」之後便不再回覆。



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