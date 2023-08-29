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社會 社會焦點 保障人權

婦人遭BMW男酒駕撞死　家屬拒國民法官參審...法院裁准理由曝

▲▼ 酒駕賴光明 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市汐止區賴男（藍衣）酒駕撞死蘇姓婦人成士林法院首件國民法官案，雙方都聲請「不進入國民參審」，法院裁准了。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

溫暖富人性的司法制度！新北市汐止區55歲賴姓男子今年初酒後駕駛BMW轎車高速逆向，撞死過馬路的69歲蘇姓婦人，被依酒駕致人於死罪嫌起訴，也成士院、檢首件《國民法官法》案，但法院7月首開庭時，雙方均聲請「不行國民參與審判」，士林地院合議庭日前裁准，暖心理由也曝光。

裁准理由指出，蘇婦家屬具狀表示，這是士院首件國民法官案，更受到新聞界高度關注，可預見日後審理進度每一步驟，皆可能吸引媒體採訪、報導，家屬其他子女也擔心家人恐不勝其擾，更重要是影響家屬受傷心靈重建。

更提到，這起不幸的事情發生在今年春節連假結束的第一天上班日，家人還浸淫在濃厚過節氣氛中，不料竟發生如此憾事，且就在家門口及子女、家人面前，目睹至親遭撞擊、當場失去生命跡象，悲痛心情，久久不能平復，至今仍需接受心理輔導，實難以想像日後審理時，若案子將置於媒體鎂光燈下，家人心理壓力之大，可想而知。

最後也表示，況且在酒駕致死與士院首件國法案的新聞加乘效果下，媒體勢將大幅報導，恐嚴重影響被害人家屬心理上的療傷止痛，故請求「不行國民參與審判」制。

合議庭認，檢辯雙方對於量刑存有歧見，而維護人性尊嚴及建立溫暖而富人性的司法訴訟制度，是憲法上的誡命，不可漠視被害家屬在審判過程中，渴求一段寧靜不受外界干擾以撫慰心靈創傷時刻的殷切期盼，認如行國民參與審判顯不適當，裁定准許。

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