全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

▲錼創科技打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器。（圖／錼創提供）

記者蕭文康／台北報導

智慧顯示又有創新應用！現在只要向Micro LED透明顯示器揮手，魚類標本就會活過來與你互動、也可以向星星形狀的「許願星」許願。

工研院在經濟部工業局支持下，研發整合AI人工智慧與5G科技的多型態新世代顯示器，今（29）日攜手群創光電發表具「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的「許願星」，也與錼創科技打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器，正式導入桃園Xpark水族館與國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌「置地廣場 桃園」，未來進入水族館即可體驗互動的奇幻水世界，開創智慧育樂領域更多嶄新應用。

經濟部工業局電資組組長陳國軒表示，在智慧顯示器多元應用趨勢下，顯示器已在各場域發展出不同的展演方式，包括全臺許多水族館、科博館與藝文場所，都可看到創新應用。

經濟部工業局多年前就以「智慧顯示跨域合作與系統方案整合計畫」支持工研院，透過「試製平台」建置並推動新型態微型顯示技術；本次「試製平台」攜手群創光電及都會型水生公園Xpark，在「置地廣場 桃園」置入具日式剪紙風格，由輕量曲面Mini LED顯示器製成的許願星，希望在暑假尾聲抓住遊客的視線。

此外，工研院試製平台與錼創科技的Micro LED透明顯示器也巧妙在Xpark水族館深海魚區，將標本數位化並結合互動介面，讓深海魚類生動呈現在Micro LED透明顯示器上，遊客揮揮手即可得知魚種的前世今生，讓新穎顯示器在智慧育樂應用邁向新突破。

工研院電光系統所所長張世杰指出，工研院長期以來致力將前瞻科技與產業結合，並導入實際場域應用。這次聯手群創光電、瑞艾科技打造「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的40吋Mini LED「許願星」科技，每顆Mini LED間距僅1.2 mm，單片重量更僅有 300g、省電又節能，亦可配合場地或需求彎曲、隨意拼接成多元型態，作為人流指引、推播廣告或優惠券應用；「許願星」也整合AI人工智慧辨識及5G科技，可精準辨識遊客人數、性別、衣著顏色等特徵，與遊客進行即時互動，搭配中秋節慶氛圍，提供客製化多種版型及祝詞賀卡，讓你心想事成。

此外，工研院偕同錼創科技與夢想動畫，聯手打造「極透明」、「高亮度」的Micro LED透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與65%的透明度，大於2000nits的超高亮度，將Micro LED特性發揮的淋漓盡致。

此次又導入Xpark深海魚區，顛覆傳統標本的僵硬質感，讓兼具高質感與細緻度的深海魚，靈活生動的展示遊客眼前；遊客揮手就可讓標本恢復生命力，未來期待透過更多場域與業者合作，在多元型態與空間展開應用，創造智慧育樂的新價值。

Xpark總經理手（山島）一雄表示，Xpark是來自日本新都會型水生公園，以科技打造沉浸式五感體驗，並透過持續創新的企劃及對生態環境等的重視，帶給顧客不一樣的參觀體驗。此次在工研院的媒合之下，連結了錼創科技與夢想動畫，透過嶄新的手法打造出「會動的深海標本」，顧客可以透過體感互動讓原本靜止的標本重新獲得生命力，跟著生物一起在深海裡探險。Xpark一直以「寓教於樂」作為展示的核心價值，希望透過有趣的方式讓顧客也能同步學習到生物的知識，並且持續不斷的進步與進化。

工研院為下世代產業發展提出2030智慧化致能技術，在物聯網、工業4.0、大數據、AI人工智慧科技的輔助下，運用工研院試產線開發可量產製程技術，加速創新產品落地，讓各式創新應用發展有更多元的可能性，攜手產業共同推動產業升級，藉由跨域合作加速產業落地與創新應用，搶攻下世代新商機。

2014年成立的錼創科技是MicroLED技術的領導廠商，不但致力於創新技術與產品的開發，並積極推動各種MicroLED顯示器的應用解決方案於大眾的日常生活中。

其推出的9.38寸透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與高達65%的透明度。再加上大於2000nits的超高亮度，將Micro LED特性發揮的淋漓盡致，此次，將Xpark的深海魚標本數位化後，並結合互動介面，遊客們只要向透明顯示器揮揮手，即可將標本注入活力，標本便轉幻為呆萌的黑口鮟鱇與靈動的鷸嘴魚，讓平時罕見的深海魚能夠穿越時間和空間的界限，栩栩如生地呈現在遊客眼前，打造新奇有趣的參觀體驗。