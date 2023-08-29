　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

▲▼錼創科技打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器。（圖／錼創提供）

▲錼創科技打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器。（圖／錼創提供）

記者蕭文康／台北報導

智慧顯示又有創新應用！現在只要向Micro LED透明顯示器揮手，魚類標本就會活過來與你互動、也可以向星星形狀的「許願星」許願。

工研院在經濟部工業局支持下，研發整合AI人工智慧與5G科技的多型態新世代顯示器，今（29）日攜手群創光電發表具「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的「許願星」，也與錼創科技打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器，正式導入桃園Xpark水族館與國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌「置地廣場 桃園」，未來進入水族館即可體驗互動的奇幻水世界，開創智慧育樂領域更多嶄新應用。

經濟部工業局電資組組長陳國軒表示，在智慧顯示器多元應用趨勢下，顯示器已在各場域發展出不同的展演方式，包括全臺許多水族館、科博館與藝文場所，都可看到創新應用。

經濟部工業局多年前就以「智慧顯示跨域合作與系統方案整合計畫」支持工研院，透過「試製平台」建置並推動新型態微型顯示技術；本次「試製平台」攜手群創光電及都會型水生公園Xpark，在「置地廣場 桃園」置入具日式剪紙風格，由輕量曲面Mini LED顯示器製成的許願星，希望在暑假尾聲抓住遊客的視線。

此外，工研院試製平台與錼創科技的Micro LED透明顯示器也巧妙在Xpark水族館深海魚區，將標本數位化並結合互動介面，讓深海魚類生動呈現在Micro LED透明顯示器上，遊客揮揮手即可得知魚種的前世今生，讓新穎顯示器在智慧育樂應用邁向新突破。

工研院電光系統所所長張世杰指出，工研院長期以來致力將前瞻科技與產業結合，並導入實際場域應用。這次聯手群創光電、瑞艾科技打造「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的40吋Mini LED「許願星」科技，每顆Mini LED間距僅1.2 mm，單片重量更僅有 300g、省電又節能，亦可配合場地或需求彎曲、隨意拼接成多元型態，作為人流指引、推播廣告或優惠券應用；「許願星」也整合AI人工智慧辨識及5G科技，可精準辨識遊客人數、性別、衣著顏色等特徵，與遊客進行即時互動，搭配中秋節慶氛圍，提供客製化多種版型及祝詞賀卡，讓你心想事成。

此外，工研院偕同錼創科技與夢想動畫，聯手打造「極透明」、「高亮度」的Micro LED透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與65%的透明度，大於2000nits的超高亮度，將Micro LED特性發揮的淋漓盡致。

此次又導入Xpark深海魚區，顛覆傳統標本的僵硬質感，讓兼具高質感與細緻度的深海魚，靈活生動的展示遊客眼前；遊客揮手就可讓標本恢復生命力，未來期待透過更多場域與業者合作，在多元型態與空間展開應用，創造智慧育樂的新價值。

Xpark總經理手（山島）一雄表示，Xpark是來自日本新都會型水生公園，以科技打造沉浸式五感體驗，並透過持續創新的企劃及對生態環境等的重視，帶給顧客不一樣的參觀體驗。此次在工研院的媒合之下，連結了錼創科技與夢想動畫，透過嶄新的手法打造出「會動的深海標本」，顧客可以透過體感互動讓原本靜止的標本重新獲得生命力，跟著生物一起在深海裡探險。Xpark一直以「寓教於樂」作為展示的核心價值，希望透過有趣的方式讓顧客也能同步學習到生物的知識，並且持續不斷的進步與進化。

工研院為下世代產業發展提出2030智慧化致能技術，在物聯網、工業4.0、大數據、AI人工智慧科技的輔助下，運用工研院試產線開發可量產製程技術，加速創新產品落地，讓各式創新應用發展有更多元的可能性，攜手產業共同推動產業升級，藉由跨域合作加速產業落地與創新應用，搶攻下世代新商機。

2014年成立的錼創科技是MicroLED技術的領導廠商，不但致力於創新技術與產品的開發，並積極推動各種MicroLED顯示器的應用解決方案於大眾的日常生活中。

其推出的9.38寸透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與高達65%的透明度。再加上大於2000nits的超高亮度，將Micro LED特性發揮的淋漓盡致，此次，將Xpark的深海魚標本數位化後，並結合互動介面，遊客們只要向透明顯示器揮揮手，即可將標本注入活力，標本便轉幻為呆萌的黑口鮟鱇與靈動的鷸嘴魚，讓平時罕見的深海魚能夠穿越時間和空間的界限，栩栩如生地呈現在遊客眼前，打造新奇有趣的參觀體驗。

ET快訊
快訊／校方認定「不算霸凌」　台中教育局怒：不接受！
傳明天與郭台銘喝咖啡談合作　侯友宜：從頭到尾沒接到消息
快訊／首波陸警區！　暴風圈明午觸陸
快訊／柯文哲真的領過獎學金　杜聰明兒媳發聲
快訊／80歲以上廢巴氏量表！　侯友宜承諾當選長者直接申請外籍
LIVE／明後天風雨最強　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸上警報！今晚變天「半個台灣紫爆」
快訊／午後雨彈來了！　4縣市大雨特報
31歲高富帥！　害50女淪陷了
淡水客運逼自行車！廣播罵「老北老母死啊逆」　司機記大過

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

Zenfone 10下一代將停產？　華碩回應了

iPhone低耗電模式3種測試！　結果令人失望

T-FORCE電競散熱系列再添新悍將　新款SSD 散熱器力壓PCIe 5高溫

AMD推兩款新顯卡7800 XT與7700 XT　AI加持打造高效1440p遊戲體驗

iPhone省電模式有用嗎？實測結果出爐

以用電安全為重！伍菱電機漏電斷路器用電更安心

快訊／台灣大併台灣之星　公平會審議延至11／7

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

Zenfone 10下一代將停產？　華碩回應了

iPhone低耗電模式3種測試！　結果令人失望

T-FORCE電競散熱系列再添新悍將　新款SSD 散熱器力壓PCIe 5高溫

AMD推兩款新顯卡7800 XT與7700 XT　AI加持打造高效1440p遊戲體驗

iPhone省電模式有用嗎？實測結果出爐

以用電安全為重！伍菱電機漏電斷路器用電更安心

快訊／台灣大併台灣之星　公平會審議延至11／7

傑尼斯認了「創辦人性侵淫行40年」　調查小組歸咎4原因：現任社長下台

有錢人都揮金如土？前國稅官曝「億萬富豪」常穿2品牌服飾

豐原高中生輕生！校方認定「不算霸凌」　中市教育局怒：無法接受

傳明天與郭台銘喝咖啡談合作　侯友宜：從頭到尾沒接到消息

羅志祥豪宅內部「罕見一設備」曝光！23秒片PO網…網驚：太誇張了

今已24架次共機、5艘共艦擾台　國防部：籲北京即刻停止破壞區域安定

一學期20500！新竹成德高中校車費用漲109%　市府回應了

義大利米蘭精品式建築「新濠一匯」　與北市「僅一橋之隔」坐擁強大生活機能

分9000萬家產「他求女友成全1件事」　全場搖頭：分手再找過

確定了！英國外相明訪華　有助中英關係「破冰」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

3C家電熱門新聞

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

iPhone低耗電模式3測試！　結果令人失望

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

快訊／台灣大併台灣之星　公平會審議延至11／7

iPad想取代筆電上課可能嗎？

T-FORCE電競散熱系列再添新悍將

AMD新顯卡AI加持打造高效能體驗

Zenfone 10下一代將停產？　華碩回應了

蘋果101直營店換電池！果粉讚「1服務」像回娘家

iPhone省電模式有用嗎？實測結果出爐

iPhone 15 Pro系列諜照曝光　邊框更薄、重量更輕

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

iPhone 15 Pro系列瘦身1關鍵！　有望成為4年來最輕

iPad Pro將有2重大改變！　2018年以來最大升級

更多熱門

相關新聞

跨廠牌通訊可互通！　工研院「自主移動機器人聯盟」推動商用化

跨廠牌通訊可互通！　工研院「自主移動機器人聯盟」推動商用化

智慧工廠倉儲靠機器人撿料、搬運貨品，面對跨廠牌機器人「通訊互通」仍是一大困難，為普及自主移動機器人產業發展，工研院今宣布攜手仁寶、友上科技，利用AMRA-271共通通訊協定，在TAIROS首次展示跨廠牌移動機器人通訊整合，讓各家機器人能說「同一種語言」，提升機器人標準依循、相容性等，促進產業掌握全球新商機，帶動我國自主移動機器人商業化再邁出一大步。

工研院與台積電力邀逾30家廠商　制定半導體設備資安標準

工研院與台積電力邀逾30家廠商　制定半導體設備資安標準

安全應用AI　資安院與工研院攜手建AI產品與系統評測中心

安全應用AI　資安院與工研院攜手建AI產品與系統評測中心

創新科技「拿了就走」　工研院攜手小7打造24小時獨立智慧商店

創新科技「拿了就走」　工研院攜手小7打造24小時獨立智慧商店

統一超「拿了就走」無人超商進駐工研院　3特色開創零售新模式

統一超「拿了就走」無人超商進駐工研院　3特色開創零售新模式

關鍵字：

錼創MicroLED工研院

讀者迴響

熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

氣象局：17:30發布陸上警報！

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面