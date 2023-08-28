　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

▲景福宮慶讚中元水燈排遶境，桃警8/29實施交管

▲景福宮慶讚中元水燈排遶境，桃警8/29實施交管。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮一年一度的「慶讚中元水燈排遶境」活動，已有百年歷史，是地方重要的宗教文化盛事。景福宮主委簡征潭表示，8月29日(農曆7月14日)晚間6點在大廟前廣場舉行祈福表演後，晚間7點展開大廟前水燈排遶境。為維持遶境隊伍秩序，將實施彈性交通管制，確保慶典活動順利進行。

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動是重頭戲，集結十五街庄及9大姓氏宗親的水燈排車遶境，是桃園區一大盛事，尤其水燈排車行經大廟前，會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，共同為市民祈願祝福，近30公尺高的水燈排，夜間豎起相當壯觀。相關遶境車輛預計29日晚間6點在桃園區日光路集結後出發，晚間9點30分在成功橋南崁溪畔放水燈。

桃園警分局表示，本次約有10餘部水燈排車及工作人員車輛參與遶境，預計將吸引大批信徒及民眾參與，路線涵蓋桃園區主要市區道路，遶境路線上並規劃在中華路統領百貨、景福宮前、成功橋等地點立水燈排，適逢下班時段，勢必影響交通狀況。

▲景福宮慶讚中元水燈排遶境，桃警8/29實施交管

▲遶境活動豎立水燈排盛況。（資料照／桃園警分局提供）

桃園分局將規劃警力進行交通管制疏導，必要時也會在重要路段指揮駕駛人改道行駛，避免交通動線打結，交通組長林健祥特別呼籲駕駛人務必遵守員警的指揮管制，共同維護交通秩序，確保安全。

遶境路線如下：水燈排車在當（29）日18時，於桃園區民光東路與日光路口附近集結後出發→左轉民生路→右轉三民路→左轉中山路→右轉南華街（18：30至19：10）→左轉中華路→左轉中正路（19：20至20：30）→左轉中山路→右轉民族路→右轉三民路→右轉民生路→左轉中山東路→右轉三民路→左轉成功路→抵達成功陸橋（21：30至23：00）。

豎立水燈排地點：當（29）日遶境沿線分別在A.三民路與中山路口（中山路上）、B.中華路與中正路口（中華路上）、C.中山路與中正路口（中正路上）、D.三民路與中正路口（三民路上）及E.成功陸橋（成功路上），共計5處地點。桃園警方表示，將視交通流量狀況，彈性管制車輛進入豎立水燈排路段，呼籲行經遶境路線車輛務必聽從員警指揮管制，並提前改道行駛，避免塞在車陣中。

ET快訊
LIVE／蘇拉海警發布！周三達巔峰「影響範圍曝」　氣象局最新
獨／李妍瑾答應男友求婚！
快訊／男持刀刺傷22歲女逃跑　高雄警追捕中
由規一軍初登板最速149！　美妻感動現身
八點檔女星出車禍！　坐窗邊遭高速衝擊
傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

桃園新住民新娘秘書課程　免費整體造型服務精進學習

嘉檢攜手中埔鄉公所　社區基層幹部宣導反賄選

新北囤房稅三讀通過9月實施　持有非自住房屋「最高稅率3.6%」

防範蘇拉颱風　黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口

中颱蘇拉來勢洶洶　黃偉哲召開整備會議要求做好防颱整備

台南麻豆文旦躍上國際　日本橫濱台灣國慶最亮麗伴手禮

蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

橘貓被唸、抱抱都愛頂嘴　飼主笑：其實牠脾氣很好

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

桃園新住民新娘秘書課程　免費整體造型服務精進學習

嘉檢攜手中埔鄉公所　社區基層幹部宣導反賄選

新北囤房稅三讀通過9月實施　持有非自住房屋「最高稅率3.6%」

防範蘇拉颱風　黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口

中颱蘇拉來勢洶洶　黃偉哲召開整備會議要求做好防颱整備

台南麻豆文旦躍上國際　日本橫濱台灣國慶最亮麗伴手禮

蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

最強金童秀又來了！　唐西奇狂轟34分10籃板笑擁世界盃2連勝

《灌籃高手》獎學金助學生赴美追夢！新受獎人出爐　井上：盼成重要基石

阿富汗塔利班禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

AMD推兩款新顯卡7800 XT與7700 XT　AI加持打造高效1440p遊戲體驗

力挺郭台銘「全裸露球」震撼演藝圈！　71歲恬娃狂喜：好感恩

福特「掀頂露營車」海外發表！首度提供PHEV油電　配備太陽能板

波蘭、波羅的海3國要求白俄羅斯「驅逐瓦格納」　揚言關國界

愛莉莎莎「換職稱再戰租屋」　房東又回1理由：根本怎樣都會被拒

他吃驚同事不懂「年輕男必備技能」　全場竟逆風：老人味飄出來了

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

地方熱門新聞

雲林挺侯大會　張麗善：侯政策與目標都明確具體

再生能源電廠說明會　桃園地方人士抗議

郭台銘站台演說　台下高舉「侯定安邦」

姚正玉：「助日」代表有損國格

大東夜市攤商無法營業　原團隊回應

新北囤房稅三讀通過　非自住房屋最高3.6%

鷄籠中元祭主普壇開燈　副市長盼安康

首位AIT處長參加豐年祭　孫曉雅：機會很特別

台南東門陸橋29日下午開放通行

最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現

南消四大助力社會弱勢

中元祭創意料理　網紅融入西式手法

車手「怕被騙」攜帶點驗鈔機收款仍栽了！　

黃偉哲召開整備會議要求做好防颱整備

更多熱門

相關新聞

轉大人～桃園景福宮迎七夕做16歲成年禮

轉大人～桃園景福宮迎七夕做16歲成年禮

農曆七月七日(今年是國曆8月22日)，又稱為七夕情人節，依民間習俗，在這一天也是孩子們的守護神七娘媽的千秋，除了要以供品謝七娘媽和眾神保佑子女平安長大，並要為家有16歲的孩子做成年禮。桃園區大廟景福宮20日循古禮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮，吸引逾300多位學子報名參加，儀式溫馨感人。

大稻埕末場加碼煙火秀明上演　交管範圍曝

大稻埕末場加碼煙火秀明上演　交管範圍曝

航空嘉年華登場中警公布交通路線

航空嘉年華登場中警公布交通路線

竹山靈德廟城隍慶祝192年聖誕

竹山靈德廟城隍慶祝192年聖誕

高雄女警「超破台語」宣傳萬安演習

高雄女警「超破台語」宣傳萬安演習

關鍵字：

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境交通管制

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

恭喜！林逸欣認秘婚1年　超帥老公曝光

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤判5年

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面