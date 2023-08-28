桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

▲景福宮慶讚中元水燈排遶境，桃警8/29實施交管。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮一年一度的「慶讚中元水燈排遶境」活動，已有百年歷史，是地方重要的宗教文化盛事。景福宮主委簡征潭表示，8月29日(農曆7月14日)晚間6點在大廟前廣場舉行祈福表演後，晚間7點展開大廟前水燈排遶境。為維持遶境隊伍秩序，將實施彈性交通管制，確保慶典活動順利進行。

有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動是重頭戲，集結十五街庄及9大姓氏宗親的水燈排車遶境，是桃園區一大盛事，尤其水燈排車行經大廟前，會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，共同為市民祈願祝福，近30公尺高的水燈排，夜間豎起相當壯觀。相關遶境車輛預計29日晚間6點在桃園區日光路集結後出發，晚間9點30分在成功橋南崁溪畔放水燈。

桃園警分局表示，本次約有10餘部水燈排車及工作人員車輛參與遶境，預計將吸引大批信徒及民眾參與，路線涵蓋桃園區主要市區道路，遶境路線上並規劃在中華路統領百貨、景福宮前、成功橋等地點立水燈排，適逢下班時段，勢必影響交通狀況。

▲遶境活動豎立水燈排盛況。（資料照／桃園警分局提供）

桃園分局將規劃警力進行交通管制疏導，必要時也會在重要路段指揮駕駛人改道行駛，避免交通動線打結，交通組長林健祥特別呼籲駕駛人務必遵守員警的指揮管制，共同維護交通秩序，確保安全。

遶境路線如下：水燈排車在當（29）日18時，於桃園區民光東路與日光路口附近集結後出發→左轉民生路→右轉三民路→左轉中山路→右轉南華街（18：30至19：10）→左轉中華路→左轉中正路（19：20至20：30）→左轉中山路→右轉民族路→右轉三民路→右轉民生路→左轉中山東路→右轉三民路→左轉成功路→抵達成功陸橋（21：30至23：00）。

豎立水燈排地點：當（29）日遶境沿線分別在A.三民路與中山路口（中山路上）、B.中華路與中正路口（中華路上）、C.中山路與中正路口（中正路上）、D.三民路與中正路口（三民路上）及E.成功陸橋（成功路上），共計5處地點。桃園警方表示，將視交通流量狀況，彈性管制車輛進入豎立水燈排路段，呼籲行經遶境路線車輛務必聽從員警指揮管制，並提前改道行駛，避免塞在車陣中。