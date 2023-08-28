日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開連署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘28日宣佈獨立參選2024總統，長期研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸觀察中共方面的態度，他翻開中共官媒「環球時報」、香港媒體等，其中有引述北京人士匿名說法，認為郭台銘獨立參選，等同保送民進黨參選人賴清德上台。他發現雖然僅以這些媒體就妄下結論，但至少中共似乎並不歡迎郭台銘的參選。

在郭台銘正式宣佈投入2024總統大選，啟動獨立參選的連署工作後，在北京的態度方面，小笠原欣幸翻開中共官方媒體「環球時報」的報導發現，官媒轉發了國民黨「極度遺憾」的新聞，同時也有國民黨立委批評郭台銘「不守信用」的報導，以及引用台灣網友的評論，質疑郭台銘「風度在哪？」

此外，小笠原欣幸也注意到，香港媒體引述了「北京消息人士」的匿名說法。該人士指出，多年以來，郭台銘支持兩岸關係和平發展、支持兩岸交流合作、堅持「九二共識」、反對「台獨」，今年以來一直強調要共同致力於兩岸和平、「下架民進黨」，表態積極，但郭台銘一意孤行，參選動作頻頻，是造成藍營不團結，藍白合作沒有進展的重要原因之一。

該北京消息人士表示，如果郭台銘執意「獨立參選」，或在拋開國民黨的情況下與他人合作參選，造成保送「台獨」分子上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也會強烈反應。

對於中方的態度，小笠原欣幸表示，僅根據這些媒體的報導，就妄下結論是危險的，不過至少中共似乎並不歡迎郭台銘的參選。