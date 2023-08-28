AMD推兩款新顯卡7800 XT與7700 XT　AI加持打造高效1440p遊戲體驗

▲ AMD 推出新顯卡。（圖／翻攝自 AMD）

記者樓菀玲／台北報導

AMD 在 Gamescom 大會上發表新款顯示卡 AMD Radeon RX 7800 XT 與 Radeon RX 7700 XT，並宣布接下來將推出新一代 AMD FidelityFX Super Resolution 3，該技術將在其所支援的遊戲中提供巨幅效能提升。

採用突破性 AMD RDNA 3 架構的新款顯示卡提供多項頂尖硬體與軟體功能，在特定遊戲中呈現超過 60 FPS 的完全沉浸式 1440p 遊戲體驗，發揮超越競爭產品的效能。

AMD Radeon RX 7800 XT 與 Radeon RX 7700 XT 顯示卡分別提供 16GB 與 12GB 的高速 GDDR6 VRAM 記憶體，以及比競爭產品高達 50% 的記憶體頻寬提升，帶來高解析度的遊戲體驗。新款顯示卡亦支援全新 AMD HYPR-RX 技術等各種先進功能，將效能與視覺逼真度提升到更高層次。

AMD Radeon RX 7800 XT 顯示卡為 1440p 遊戲帶來極致效能，配備 60 個 AMD RDNA 3 統一運算單元，平均每元效能比競爭產品高出 20%。AMD Radeon RX 7700 XT 顯示卡為 1440p 遊戲帶來強悍效能，配備 54 個 AMD RDNA 3 運算單元，平均每元效能比競爭產品亦高出 20%。兩款顯示卡皆為使用較舊顯示卡的玩家提供絕佳升級選項。

新款顯示卡採用 AMD RDNA 3 架構，配備全新設計的運算單元與統一的光線追蹤及 AI 加速器、第 2 代 AMD Infinity Cache 技術以及第 2 代光線追蹤技術；專屬的 AI 加速對最新 AI 工作負載進行最佳化，全新 AI 指令與提高的 AI 吞吐量，帶來比 AMD RDNA 2 架構超過 2 倍的平均效能提升。

經過改進的 AMD 編碼器在串流與錄製時提供更高的視覺品質，AMD AI 與內容調適機器學習技術亦整合到 AMD Media Framework 中，能在使用者以低位元率與低解析度進行串流時呈現更加清晰的文字內容。

此外超高解析度編碼／解碼媒體引擎可實現極致效能，藉由完整的 AV1 編碼／解碼支援、廣色域與高動態範圍增強功能釋放嶄新的多媒體體驗；AMD Radiance Display Engine 引擎支援 DisplayPort 2.1 與 HDMI 2.1a 介面的顯示器，為遊戲與內容創作工作負載帶來超高解析度與高更新率。同時配置 12-bit HDR 與完整 REC2020 色彩空間，在播放高達 8K 解析度的影片時達到令人驚豔的色彩精準度。

AMD FidelityFX Super Resolution 技術，支援 300 款現已釋出以及即將推出的遊戲，能在提供支援的遊戲中帶來清晰銳利的高解析度影像品質，同時提升畫面更新率。