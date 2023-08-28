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社會 社會焦點 保障人權

他LINE投資獲利破600萬！出金要繳50萬保證金...才知被騙390萬

▲警方逮捕設下騙局的黃男，並連同范姓水房幹部及車手等4人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方逮捕設下騙局的黃男，並連同范姓水房幹部及車手等4人。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市一名男子加入以投資「外匯及買賣黃金群組」名目獲利的LINE群，短短1個月內在平台獲利破600萬元，但想獲利了結時，卻被要求繳交50萬保證金，男子才驚覺是「看得到、吃不到」的騙局，向警方報案。警方獲報追查，逮捕黃姓、范姓水房幹部及車手等4人，並查獲改遭槍枝2把、子彈20顆。

據了解，因近期投資黃金、外匯正熱門，有民眾被加入有導師指導的LINE群，男子去年底信以為真，透過轉介到詐騙集團所開設的「Tyson Global」網站，12月初投入100萬試水溫，才幾天「平台帳面」就獲利達20%，男子興奮之下，將所有存款290萬在2周內再加碼投入，12月底就獲利超過600萬。

男子將今年初打算獲利了解，提出帳戶內的1千多萬，但平台專員卻要求繳交50萬的保證金，男子要求直接從帳戶裡扣取，但對方卻要求現金支付，最後乾脆對訊息已讀不回，甚至最後直接封鎖，男子才驚覺遭騙，平台帳面上的獲利600多萬，完全是看得到、吃不到，連忙向警方報案。

▲警方逮捕設下騙局的黃男，並連同范姓水房幹部及車手等4人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方除搜出多張黑莓卡、銀行帳簿、帳冊及不法贓款，還查獲改造手槍2把及子彈20發。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北刑大獲報，深入追查金留下，發現詐騙集團透過3、4層金融轉帳方式洗錢，企圖躲避警方查緝。但警方經掌握確切事證，持搜索票、拘票查獲黃姓、范姓水房幹部及陳姓、林姓車手等4人，並在現場發現多張黑莓卡、銀行帳簿、帳冊及不法贓款。此外，黃男為擔心遭黑吃黑，還購入改造手槍2把、子彈20發。

新北市刑大表示，維護治安之決心從不改變，將持續精進各類新興詐欺犯罪打擊策略、共同營造市民安居樂業之生活環境，並呼籲民眾絕不可輕易相信零風險投資獲取暴利的話術，投資理財前務必先行多方求證，選擇合法的投資管道及工具，以免得不償失。

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