930萬粉女神老師慘丟飯碗！一句「我們日本」陸網罵2年　崩潰道歉

記者鄭思楠／綜合報導

日本近日核污水排海一事，引發大陸政府和民眾強烈的反日情緒。26日，一名擁有930萬粉絲的女網紅老師相宜發布影片稱，因去年直播時連說三次「我們日本」，2年來屢遭檢舉和網路霸凌，近日無奈選擇辭職。該影片上熱搜，引發網友熱議。

此前，相宜在直播中推薦日本小說《人間值得》，說了3次「我們日本」。原話是，「她是我們日本的一個心理學家，叫中村恆子，那本小說，是我們日本的另外一個作家，他的作者是我們日本奈良的一位心理諮詢師。」這一表述迅速引起了廣泛關注和爭議。

有網友批評指出，此種用法涉嫌精日，與其在學術界和社交媒體上的地位不符。支持者則認為這可能只是一個無心之失，或為了拉近與觀眾的距離。

▲網紅老師相宜自曝已辭職。（圖／翻攝自影片）

事後，校方調查後作出說明，認為這是相宜（本名張婷）的口頭禪，並無其他意思導向，已對她進行約談和提醒，要求注意言行，規範用語，嚴格要求自己，強化自我約束。

據《西部決策》報導，27日，相宜發影片就不當言論道歉，「感謝大家的批評與指正，今後我一定會更加謹慎發言，對不起！」。她表示，已於8月14日向學校提出辭職，並在8月18日和一個機構合作短影片。根據相宜曬出的圖片，疑似與大陸經紀公司無憂傳媒簽約。

相宜就該事件向公眾道歉，她表示，自己在日常對話中特別喜歡用「我們的」這一句口頭禪來拉近親近感。相宜舉例道，「比方說，這是我們張老師，這是我們的國寶級文物。」

相宜表示，「在直播中說出的這句口頭禪，傷害了很多熱愛國家的粉絲的心，但自己與大家一樣都有一顆火熱的中國心。沒有國家培養，自己甚至無法把書念完，也懇請大家審查她的立場。」

相宜本名張婷，以博士學位在西安工業大學任教。自2018年開始涉足直播帶貨領域後，她備受質疑。學界對於她如何在繁忙的學術生活中抽出時間進行直播產生了疑問，從而對其專業能力和職業道德提出了質疑。但她也受到一部分人的支持，認為學術和商業並不矛盾，可以相互促進。