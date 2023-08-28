快訊／要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今天上午在張榮發基金會舉行者會，將宣布以總統參選人身分，投入2024年大選，即起展開連署。郭台銘在記者會上也強調，自己參選，是為了促成在野陣營的整合，因為在野不整合，便宜賴清德！郭說自己本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音不能缺席，期許自己能成為團結的最大公約數，而他也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。

▲郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

然而，這七年多來，郭台銘稱，看著台灣的政經局勢，不管是經濟、國防、外交，逐漸從過往的興盛，逐漸走到懸崖邊上，若不懸崖勒馬，將墜入無法回頭的深淵裡，民進黨七年多來的執政，對外，把台灣帶向戰爭的危險，對內，國政方針充滿各種錯誤，無法解決台灣產業發展與人民生活的困境，甚至還掌控媒體，以網軍治國，如此傲慢跋扈，人民已忍無可忍，在去年九合一大選中，多數民意已經清楚表達了強烈疑慮和不滿。

郭台銘高喊，這次選舉一定要下架貪腐無能的民進黨，方能實現政黨輪替的民主真諦，方能讓中華民國的未來重新回到正軌。而基於對台灣政經局勢的憂心，更基於對台灣民主社會的信念，過去幾個月以來，我一直努力號召在野陣營團結整合，因為唯有整合，才能達成目標。

郭台銘指出，在野候選人和台灣人民都知道，只有主流民意大團結，才能實現理想與目標。遺憾的是，過去三個多月來，在野力量仍然各有計算，整合工作完全沒有進展。這就是為什麼他在七月底，提出主流民意大聯盟的倡議，因為只有推出一組最強候選人，才能在大選中勝出。

郭台銘說，這段時間來，我們也看不到針對國家願景與公共政策，有任何實質的討論，特別是「兩岸和平、國際關係、經濟發展、科技升級」，這些攸關台灣未來前途的決定性方針，至今仍流於空洞的陳述。今天他宣佈參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，就是要代表主流民意，予以整合藍白兩黨。因為民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利。

郭台銘表示，這次連署的意義，不只表示支持郭台銘個人，更是支持多數人民所企盼的改變，支持重要公共政策的討論，支持台灣繼續前進的力量。自己的參選，就是要推進在野整合，參選是為了整合，整合才能致勝！

郭台銘說，在此要向全國人民報告，過去這段時間，他勤訪基層、傾聽民意，從南到北，從東到西，握過數萬雙勤樸的雙手，看到數十萬渴望改變的眼神，在在告訴我，人民心中的焦慮與不安。更多基層民眾希望台銘挺身而出，扮演「主導改變」的角色，讓陷入僵局的在野力量，能夠啟動整合，重現生機。他在產業圈具有將近五十年的歷練，深知台灣各項產業的優勢，也充分理解產業圈的應興之處，以及亟需升級的種種細節。他具有豐沛的國際視野，深知在AI人工智慧的新時代，台灣該如何轉型成全世界皆倚重的關鍵角色。

郭台銘表示，台灣未來的總統，需要具有對產業發展的洞察力，也需要有對世界經濟局勢的理解力，更需要有帶領人民走出困局的執行力。這是台灣未來總統迫切需要的領導力，企業家治國的時代來臨了。

郭台銘說自己參選是要重啟台灣命運的改變，改造台灣的政治生態，回應真正主流民意的期盼。今天台灣的主流民意，就是要實現政權的輪替，終止腐敗無能的民進黨繼續執政。透過主流民意大聯盟的平台，在野陣營的各候選人，可以共同商議出最適當的整合方式，找出符合人民期待的候選人。

郭台銘調，主流民意大聯盟是一個凝聚共識的機制，大家一起建構「非綠聯合競選平台」，我們既競爭又合作，針對目前台灣產業發展的困境，以及人民生活所面對的問題，找出實質的解決方案，提出最好的國家政策，一起面對，共同回應主流民意的期盼。

郭台銘保證，我將竭盡所能，讓勞保基金不會破產，不會讓千萬名勞工血本無虧；保證，我將傾盡全力，讓健保基金不會破產，政府會加強補助、充實健保財務。醫界得到公平的報酬，不會血汗過勞，民眾看病也得到更好的待遇和支付。為了孩子的明天，為了子孫的未來，我願意燃燒自己，照亮台灣，將我畢生的才能，奉獻給我最摯愛的中華民國，鞠躬盡瘁，死而後已。

郭台銘再次強調，自己參選，是為了促成在野陣營的整合，因為在野不整合，便宜賴清德！郭說自己本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席，期許自己能成為團結的最大公約數，而他也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。