　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統獨立參選門檻高　歷屆過關結果一次看

▲▼郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布以以獨立參選人身份進行連署，投入2024總統大選。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數，因此，郭台銘想成功參選，須經中選會審核後，連署人需達28萬9667才可登記，而翻開我國歷屆總統參選紀錄，自1996年民選元首後，僅有5組人順利過關。

▲歷屆正副總統參選連署紀錄一次看。（圖／《ETtoday新聞雲》製）

▲可點圖放大。

1996年時任中國國民黨副主席及司法院院長林洋港與剛請辭行政院院長郝柏村搭檔，而時任監察院長陳履安與監察委員王清峰搭配獨立參選。林洋港、郝柏村送出65萬4054人連署，審查後共63萬7139人；陳履安、王清峰送出39萬8505人連署，審查後為38萬6548人。

到了2000年，宋楚瑜出任台灣省長後，脫黨參選，找來張昭雄擔任副手，拿到106萬8888人連署，最終經審後為94萬9223人；另前民進黨主席許信良與朱惠良搭配競選正副總統，得34萬8100人連署，審核後為28萬4899人。

2012年，宋楚瑜重新再戰，搭檔台大公衛教授林瑞雄，獲46萬3278人連署，經中選會審查後為44萬5864人，順利達到門檻。

針對2024總統大選，依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新臺幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，也就是要在45天內完成連署。此外，若以連署方式獨立參選時，還必須同時提出副手人選。若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

ET快訊
海葵將是「偏大型颱風」！　環流雨彈襲北部
國1自撞下車查看　遭「貨櫃車追撞」倒路上慘死
最貪公務員包養24歲小三！　生兒一驗DNA綠了
快訊／張麗善開第1槍！　怒轟郭台銘「沒誠信」
蘇拉「登陸台灣」機率降低！日本氣象廳預測南修　周四最接近
郭台銘宣布獨立參選　總統連署門檻曝光
快訊／郭台銘宣布參選　國民黨回應了
傳與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了
中共要脅沒收鴻海？郭台銘願犧牲　「來打我！來收我財產」
郭台銘宣布參選！林俊憲「道歉」：很多民進黨好朋友要幫連署
《好聲音》爆「僅1大咖導師」強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃士修擔任發言人　「我跟郭台銘不是破壞者」

蘇拉影響蔣萬安赴陸？　北市府「密切關注」：颱風路徑往南移一點

「心中已有副手人選！」　郭台銘：時間到了一定會向大家報告

快訊／郭台銘宣布參選！張麗善開第1槍　怒轟「沒誠信」：團結破口

郭台銘宣布參選能促在野整合？　黃揚明：以戰逼「合」恐事與願違

總統獨立參選門檻高　歷屆過關結果一次看

郭台銘宣布獨立參選！　總統連署門檻曝光

郭台銘宣布參選總統　國民黨：黨參選人不可違紀站台掃街

傳將與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了

中共要脅沒收鴻海？郭台銘稱願犧牲　「來打我！來收我財產」

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

醉男拒繫安全帶辱罵後下車　跨性別駕駛：真沒必要這樣

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

黃士修擔任發言人　「我跟郭台銘不是破壞者」

蘇拉影響蔣萬安赴陸？　北市府「密切關注」：颱風路徑往南移一點

「心中已有副手人選！」　郭台銘：時間到了一定會向大家報告

快訊／郭台銘宣布參選！張麗善開第1槍　怒轟「沒誠信」：團結破口

郭台銘宣布參選能促在野整合？　黃揚明：以戰逼「合」恐事與願違

總統獨立參選門檻高　歷屆過關結果一次看

郭台銘宣布獨立參選！　總統連署門檻曝光

郭台銘宣布參選總統　國民黨：黨參選人不可違紀站台掃街

傳將與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了

中共要脅沒收鴻海？郭台銘稱願犧牲　「來打我！來收我財產」

阿伯騎機車剎停突倒地！他奮力爬起要扶車突起火…路人急拉逃命

6暑期陸劇收視戰Netflix開打！現象級爆劇《長相思》來了…黑馬是它

黃士修擔任發言人　「我跟郭台銘不是破壞者」

海葵將是「偏大型颱風」　環流雨彈襲北部！走快就有雙颱效應

蘇拉影響蔣萬安赴陸？　北市府「密切關注」：颱風路徑往南移一點

普里格津罹難　瓦格納將被解散？紐時揭普丁「最大難題」

國1死亡車禍！他自撞下車查看…遭「貨櫃車追撞」倒路上慘死

「心中已有副手人選！」　郭台銘：時間到了一定會向大家報告

囤鹽潮順勢漲一波？　臺鹽：均價15元「31年沒動過」

最貪公務員被戴綠帽！要業者付情婦81萬育兒費　結果不是他的種

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

快訊／郭台銘正式宣布參選　「決定以總統參選人身分投入2024」

快訊／要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

直播／將宣布獨立參選2024？　郭台銘今10時正式召開記者會

日本排核廢水惹議　她點賴品妤表態「排放個屁」、怎幫東北角漁業

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

郭台銘宣布參選整合在野　國民黨回應了

郭台銘：願意犧牲自己的財產　換得中共不打台灣

傳將與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了

在野選情怎麼變？　沈富雄預言「他恐會棄選」

陳建仁：楊志良鼓勵家暴「不能容忍」

楊志良「家暴是因沒法修理蔡英文」　總統府譴責：應向社會道歉

翁達瑞控MLB當高虹安幫凶　他曝1錯誤

更多熱門

相關新聞

郭台銘宣布參選整合在野　國民黨回應了

郭台銘宣布參選整合在野　國民黨回應了

鴻海創辦人郭台銘今（28）日在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選，也公布競選辦公室發言人黃士修。國民黨回應極度遺憾，仍盼郭台銘信守當初「會盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，共同歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜。

民進黨：尊重郭台銘參選決定

民進黨：尊重郭台銘參選決定

郭台銘：願意犧牲自己的財產　換得中共不打台灣

郭台銘：願意犧牲自己的財產　換得中共不打台灣

「老四」要併吞侯友宜、柯文哲？　郭台銘：我參選後民調會上揚

「老四」要併吞侯友宜、柯文哲？　郭台銘：我參選後民調會上揚

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

高雄2死命案！弟返家見哥倒地嚇傻

直擊《大學生》籃球女神酒吧約會

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面