總統獨立參選門檻高　歷屆過關結果一次看

▲郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布以以獨立參選人身份進行連署，投入2024總統大選。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數，因此，郭台銘想成功參選，須經中選會審核後，連署人需達28萬9667才可登記，而翻開我國歷屆總統參選紀錄，自1996年民選元首後，僅有5組人順利過關。

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1996年時任中國國民黨副主席及司法院院長林洋港與剛請辭行政院院長郝柏村搭檔，而時任監察院長陳履安與監察委員王清峰搭配獨立參選。林洋港、郝柏村送出65萬4054人連署，審查後共63萬7139人；陳履安、王清峰送出39萬8505人連署，審查後為38萬6548人。

到了2000年，宋楚瑜出任台灣省長後，脫黨參選，找來張昭雄擔任副手，拿到106萬8888人連署，最終經審後為94萬9223人；另前民進黨主席許信良與朱惠良搭配競選正副總統，得34萬8100人連署，審核後為28萬4899人。

2012年，宋楚瑜重新再戰，搭檔台大公衛教授林瑞雄，獲46萬3278人連署，經中選會審查後為44萬5864人，順利達到門檻。

針對2024總統大選，依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新臺幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，也就是要在45天內完成連署。此外，若以連署方式獨立參選時，還必須同時提出副手人選。若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。