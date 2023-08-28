蘇拉南修！最新各國都估「不登陸」　暴風圈最劇時間曝

▲蘇拉減弱為中度颱風。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

蘇拉颱風路徑南修，原本各國官方預報皆預估會登陸台灣，但今天（28日）最新預報出爐「都不登陸了」。不過，氣象專家吳德榮提醒，雖最新資料尚無法確定蘇拉登不登陸，但其鄰近台灣時，強度正值巔峰，暴風圈帶來的威脅不可輕忽，周四各地受暴風圈影響最大。

▼今晨各國官方預報顯示，蘇拉不登陸了。（點圖可放大／NCDR）



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▼周日晨各國官方預報都預估，蘇拉可能登陸。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局預報資料顯示，蘇拉稍減弱為中颱上限，未來再增強為強颱，今日在呂宋島東北方海面逐漸轉北，周二再轉北北西，完成打轉一圈的過程，周三轉向西北、向台灣逼近，周四2時中心在台灣南端近海，其不確定範圍（紅框）再略縮小為600公里。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後轉向西北，周三晚中心經台灣南端近海，雖然最新資料尚無法確定蘇拉登不登陸，但其鄰近台灣時，強度正值巔峰，暴風圈帶來的威脅不可輕忽。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今日蘇拉外圍氣流沉降、水氣少，天氣晴熱，午後山區有局部雷陣雨，並有擴展至部分平地的機率；周二蘇拉逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮提醒，周三蘇拉逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大；周四蘇拉雖受地形強力破壞而迅速減弱，但各地受暴風圈影響最大，應嚴加戒備；周五蘇拉持續減弱，局部地區仍有明顯降雨及強陣風，仍應戒備；周六、周日台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有大雷雨伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

氣象局預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，蘇拉目前稍減弱為中颱，但北轉過程中可能再增強成強颱，今晚到周二清晨可能發海上警報，周二下午到晚上也可能發陸上警報，颱風周三、周四最靠近；而颱風路徑有往南修一點點，但也不排除登陸，仍要再觀察。