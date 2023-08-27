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三隻小豬將喝咖啡？　郭台銘卻突嗆國民黨：不讓我支持立委小雞

▲郭台銘主流民意大聯盟新竹場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘主流民意大聯盟新竹場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日出席主流民意大聯盟新竹造勢，直言自己全部都支持國民黨立委參選人，但國民黨卻不讓他支持。至於下週何時會跟藍白總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡，造勢主持人張友驊透露，會是在下週三8月30日喝咖啡；郭台銘在一旁聽聞此事，並未否認。

郭台銘今出席主流民意大聯盟新竹造勢時致詞表示，自己沒有政黨包袱、也沒有政治包袱，責無旁貸願意用畢生的經驗，與大家共同面對台灣的關鍵轉型時刻。他說，這幾個月從屏東到基隆、從金門到台東，握過幾萬雙手、見過幾萬隻眼，深知老百姓的不滿與憤怒，民意調查顯示有65%的台灣人民希望政黨輪替、下架民進黨。他強調，在中華民國與中華人民共和國對等、尊嚴的情況之下，創造兩岸和平、繁榮經濟、清廉政治，這才是真正的主流民意跟台灣價值。

郭台銘說，他將「燃燒自己，照亮台灣」，將奉獻自己的全部精力，致力於台灣的和平、繁榮與清廉；自己的國家自己救，不分黨派下架推翻貪腐無能的民進黨，一起用具體的行動促成主流民意的大團結、大勝利，台灣人民希望，改變帶給人民希望。

郭台銘被主持人問到，願不願意支持國民黨新竹市立法委員參選人鄭正鈐？郭答，「我當然支持，我講過只要國民黨的立委參選人，『我想不是我不支持他們，而是國民黨不讓我支持他們』，只要國民黨同意的話，我全部都支持，就這樣子！」女主持人說，拋出來要在野喝咖啡的就是郭董，咖啡錢是郭董出。男主持人則說，郭董講是下週三8月30日喝咖啡。郭台銘在一旁聽聞此事，卻是笑而不語。

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