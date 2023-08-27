4億訪賓接待費用快燒完了？　外交部最新說明

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台灣國際能見度提高，近年各國政要來台頻率大增，有媒體報導，外交部今年編列的訪賓接待預算新台幣4.26億元，但花費速度比預期快，出現訪賓得自費來台，或已無經費支應只好取消的狀況。對此，外交部今（27日）說明，邀請外賓來台是其工作重點之一，不會有已經決定邀訪，又因經費不足而取消的狀況。

外交部今天說明，透過邀請外賓來台，以累積國際社會各領域人士的友我動能、厚植友台人脈，一向都是外交部工作重點之一，邀訪對象包含各國中央或地方行政官員、國會議員、智庫專家、學者、青年意見領袖、民間企業代表、非政府組織人士等。

外交部解釋，這些訪賓透過實際來訪，深入瞭解我國人民的想法、經濟現況、商業貿易發展等情勢，進而在國際上就各項議題發聲支持台灣，國際社會整體挺台力道也逐年增加。

對於媒體報導有關接待外賓經費恐有不足一事，外交部表示，每年我國駐外館處邀請外賓來台，都會由外交部事前予以審核，並在該年度編列的預算下，根據訪團成員層級、訪台次數、近年互動狀況等因素綜合評估，並不會有已經決定邀訪，卻又因經費不足而取消的狀況。外交部也將妥適依據相關規畫，持續推動各項工作。