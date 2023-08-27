柯侯郭黃金合作時間剩不到3周　游盈隆：若火車出車站將永不回頭

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

根據台灣民意基金會公布的2024總統大選民調，民進黨的賴清德支持度飆到43.4%，突破天花板，引來部分質疑。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，自己早知這份數據會對社會帶來不小的衝擊，但已經嚴格檢視了整個民調流程，且發現都沒有問題，那有什麼理由不公布？而民調發表將近一個星期，在野政黨領袖已開始公開表示願好好坐下來談，這表現了好的政治人物務實的一面，不過，時間恐怕已不站在在野陣營這一邊。

游盈隆說，2023年初，當隔年將舉行總統大選時，台灣輿論界開始出現一種似是而非的說法「賴清德民調有天花板，在三成五、六左右，很難被打破」，持續到八月中，形同一種「流行的預言」。但8月21日，台灣民意基金會八月民調結果發表，無意中宣告了該項預言失靈。

游盈隆說，台灣民意基金會八月民調從問卷設計、抽樣、訪談、資料清理、統計分析、報告撰寫，一如往常，遵守嚴謹、客觀、專業、科學的方法，進行民意調查，事後也照慣例公布，沒有任何問題。

游盈隆指出，民調公布後，這幾天有人是「太糟了以致無法相信」，一種是「太好了以致不敢相信」，另外一種是「預言是錯的，接受現實吧」。這完全符合「認知失調」理論。有趣的是，在野政黨領袖已開始公開表示願好好坐下來談，這表現了好的政治人物務實的一面，不停留在過去一廂情願的想像中。

不過，游盈隆說，時間已不站在在野陣營這一邊。隨著總統大選腳步，917以前鴻海創辦人郭台銘要決定是否登記成為總統被連署人，11月24日所有人要完成候選人登記。柯侯郭能合縱連橫的黃金時間已剩不到三個禮拜。過了917，如果郭台銘決定發動公民連署，那就是火車出車站，永不回頭了。