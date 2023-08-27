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徐巧芯開戰苗博雅　「我跟妳這種傻姑娘不一樣」

▲國民黨總統參選人侯友宜返台，台北市議員徐巧芯接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委參選人徐巧芯指控民進黨總統參選人賴清德YouTube頻道訂閱數異常上揚，遭民進黨禮讓的社民黨籍立委參選人苗博雅反擊是胡說八道。對此，徐巧芯回應，她所使用的數據都是自己親自確認過，「如果妳不會用，我可以教妳，我看到網路上的信息一向都會額外查，跟妳這種網站上看到便宜哀鳳就下單的傻姑娘不一樣。」

徐巧芯日前引用PTT網友發文指出，賴清德的YouTube頻道短短兩個禮拜內增加3萬7千多的訂閱數，質疑有買水軍；苗博雅則說明，其實只要用一分鐘就可以查到，賴清德於8/9在臉書貼文，8/10中午發line 訊息，邀請粉絲和line 好友訂閱賴清德的YouTube 頻道，苗博雅認為給幾十萬的粉絲發文宣傳YouTube 頻道，應該就是賴清德增加幾千個訂閱的原因。

對於苗博雅批評沒有查證就被遭盜帳號的不明網友帶風向，徐巧芯表示，該網友出示的是開網站Social Blade上的資訊，經過她查證確實無誤。她並且另外去找了另一個觀測網站Playboard另外佐證， 該網友並沒有引述此內容，完全是她自己查證的獨門資訊，「我看到網路上的信息一向都會額外查證，避免被帶風向或者訊息錯誤，跟妳這種網站上看到便宜哀鳳就下單的傻姑娘不一樣」。

徐巧芯說，她的臉書資訊都是完全正確的，均是公開監測YT網站上再次確認的內容，絕非「烏龍」，要求苗博雅收回沒有查證這句話。

另外，徐巧芯提到，根據《風傳媒》的獨家報導裡面提到，有協會讓學生社團完成「讚聲任務」可以領3000這件事，苗博雅卻完全不敢提，「我正是知道這件事情，才質疑訂閱數增加是不是跟任務有關」，並嘲諷苗博雅，「這麼好的缺拜託算我一份！妳多做幾次就可以買得起真的iPhone不需要貪小便宜了唷」。

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