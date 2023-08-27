蘇拉「強度巔峰」近台　最新各國路徑曝

▲蘇拉增強為強烈颱風。 （圖／翻攝日本氣象廳）



記者陳俊宏／台北報導

蘇拉還會再增強！氣象專家吳德榮提醒，強烈颱風蘇拉鄰近台灣時，強度正值巔峰，故無論登不登陸，其帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局預報資料顯示，蘇拉中心平均風速51米／秒，已達強烈颱風標準，未來將逐漸增強至53米／秒，今天（27日）、周一持續在呂宋島東北方海面打轉，約花5天完整繞了一圈，周二轉向西北向台灣逼近，周四2時中心已在台灣南端，其不確定範圍（紅框）略縮小為660公里。

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▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後轉向西北，周四20時已從東南部登陸並進入台灣海峽，美國模擬亦調整與為歐洲模式類似，由於主、客觀預報資料皆顯示，仍有一定的不確定性存在，急著去推估何時發布警報？會在哪裡登陸？並不合理，周一起問題自然會愈來愈明朗。

吳德榮強調，不過，蘇拉鄰近台灣時，強度正值巔峰，故無論登不登陸，其帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽；至於另一輕颱丹瑞快速前進，漸行漸遠，無雙颱共舞的機會；而關島附近1、2天內另有第3個熱帶擾動發展，會逐漸對蘇拉的動向產生干擾，更添蘇拉末期路徑的詭譎多變。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）







吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周一蘇拉外圍沉降、水氣少，天氣晴熱，午後山區有局部雷陣雨，中南部山區有局部大雷雨，並有擴展至部分平地的機率。



吳德榮說，周二蘇拉從呂宋島東北方海面逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨；周三至周五各地風雨的情況，與蘇拉的路徑密切相關，應續觀察。

▼最新各國電腦模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

