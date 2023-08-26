普里格津「私人機師」最可疑！傳他在機上裝炸藥　度假後離奇失聯

▲瓦格納集團首腦普里格津墜機身亡，空難事故疑點重重，據消息，調查人員認為第一嫌疑人為他的私人機師。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）領袖普里格津23日遭遇空難，機上10人全數身亡，而被指為第一名嫌疑人的是普里格津的私人機師斯捷潘諾夫（Artem Stepanov）。幾個俄羅斯Telegram網路社群新聞頻道稱，斯捷潘諾夫事發前可疑失聯，懷疑是他在機上裝炸藥，而他也是失事飛機所屬公司的創辦人。

▲據稱為普里格津的私人機師斯捷潘諾夫（Artem Stepanov）。（圖／翻攝自X，舊稱推特）

根據路透社報導，斯捷潘諾夫與謝爾巴科夫（Kirill Shcherbakov）共同創辦了MNT-Aero私人航空公司（舊名Alkon）。俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）表示，載有普里格津的編號RA-02795「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）失事飛機所有者就是MNT-Aero公司。

由於MNT-Aero公司與普里格津關係密切，斯捷潘諾夫與謝爾巴科夫在2021年都被美國財政部海外資產辦公室（OFAC）列入個人制裁的黑名單。公司2022年9月出售給現今名義上的老闆古巴列娃（Olga Gubareva），然而這三人目前路透社皆無法取得聯繫。俄媒消息還稱，他們三人不是去外地度假，就是上班無故缺勤。

根據與俄羅斯安全部門有關聯的幾個大型Telegram新聞頻道Sirena、Baza與VChK-OGPU於24日報導，斯捷潘諾夫作為普里格津的私人機師，不但沒有登機，還在普里格津墜機前，自行搭機前往俄羅斯遠東的堪察加半島，隨後失聯至今。報導引述消息稱，俄羅斯當局調查人員懷疑，斯捷潘諾夫可能是在普里格津搭機前進入該架飛機裝設炸藥，並逃亡遠方。

但Baza也引述消息人士說法，斯捷潘諾夫的一名兄弟宣稱，他飛往堪察加半島是去度假，目前也已經和「需要他的人」取得聯繫，似乎是暗示俄國調查人員已經找到了斯捷潘諾夫。其他可疑的嫌疑人還包含曾在失事當天以「有興趣購買飛機的買家身分」進入機艙的一對男女，然而，這些消息目前皆未獲得俄羅斯政府的官方證實，當局調查仍在進行中。