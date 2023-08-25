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福島核廢水排海！海水化驗結果出爐　東電：遠低標準值

記者王佩翊／編譯

日本東京電力公司24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）左右排放首批福島第一核電廠的核廢水，隨後便在附近海域採集海水進行化驗。稍早第一波化驗結果已經出爐，顯示海中的氚濃度仍大幅低於標準值。

▲▼日本福島核廢水排放畫面曝光！　。（圖／東京電力公司）

▲東電採集核廢水以進行檢測。（圖／東京電力公司）

東電表示，根據檢測結果，福島第一核電廠附近海域採集樣本中的氚濃度皆低於每公升10貝克，比停止排放的標準值每公升700貝克還低，因此將繼續排放。東電指出，24日一共排放了183噸稀釋核廢水。

▲▼日本福島核廢水排放畫面曝光！　。（圖／東京電力公司）

▲福島第一核電廠24日排放核廢水。（圖／東京電力公司）

東電自24日首次排放後，將每日檢驗排放後海水中的氚濃度，自排放的1個月內，每天都會在福島第一核電廠半徑3公里內的10個區域進行採樣，並於隔日公布檢驗結果，一旦超過標準，則會立即停止排放。

另一方面，水產廳也會在福島第一核電廠附近海域進行漁產體內的放射性物質濃度調查。而環境省為了調查排放後的海中氚濃度，25日上午7時派出4艘檢測船，從福島縣內的港口出發，在半徑50公里海域內的11個區域分別採集2公升的海水，以進行檢測，預計27日就會公布首波檢驗結果，且預計未來3個月內每周都會公布新的檢測報告。

 
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