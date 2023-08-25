《嬰兒轉運站》翻版！韓女堵醫院向未婚媽買嬰兒　2小時後高價轉賣

▲南韓出現宛如《嬰兒轉運站》翻版的社會案件。（圖／車庫提供）

記者羅翊宬／編譯

南韓6月底爆發冰箱嬰屍案，一名30多歲婦女將生下的男、女嬰殺害藏屍冰箱，引發社會高度關注，該國監察部門又發現過去7年以來在醫院出生的2000多名嬰兒「下落不明」。如今，再度傳出宛如電影《嬰兒轉運站》的翻版，一名20多歲的女性向未婚媽媽購買嬰兒，再將嬰兒高價轉賣給其他人。

根據韓媒《亞細亞經濟》，由日本導演是枝裕和編導的第一部韓國電影《嬰兒轉運站》由宋康昊、姜棟元、李知恩、裴斗娜等人主演，圍繞兩名嬰兒人口販運份子與孩子生母聯手，展開公路旅行為孩子尋找新父母的故事，不過如今卻出現該電影劇情的翻版，20多歲女性A某22日因涉嫌違反兒童福祉法兒童買賣等罪，被仁川地方檢察廳裁定羈押起訴。

在電影《嬰兒轉運站》中，飾演未婚媽媽的IU李知恩決定棄養襁褓中的兒子，將孩子棄養在某教會的棄嬰保護倉（Baby Box）；不過在現實生活中，A某是透過網路論壇直接和嬰兒生母B某取得聯繫，2019年7月B某發文表示，「我生下了和男友之間的孩子，不過我們並沒有撫養能力，有沒有什麼好方法呢？」

A某看到B某的發文後，決定刻意接近B某。她向B某撒謊，「我老公罹患無精症，我們沒辦法懷上孩子，因此我們想在您生下孩子、登記出生紀錄後，由我們代為撫養」。

2個月後，A某於2019年8月24日上午9時57分前往B某入住的醫院，在嬰兒出生6天後，向嬰兒生母B某支付98萬韓元（約新台幣2.3萬元）後抱走了嬰兒，然而在經過短短2個小時以後，她又將嬰兒抱到仁川市某咖啡廳，於上午11時43分，以300萬韓元（近新台幣7萬元）的高價轉賣給一名50多歲的女性。

根據南韓保健福祉部的資料，2015至2022年有2123名嬰兒出生後未進行登記，從全數調查的結果來看，已有249名嬰兒死亡。