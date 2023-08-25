12億新竹棒球場挨批　巨佳營造：契約是國產車不能要求進口車等級

▲耗資12億的新竹棒球場被檢出多項缺失。（圖／新竹市政府提供）



文／中央社

新竹市府日前邀場務專家檢測新竹棒球場，今天公開報告，內容提球場排水、土層有缺失，承包球場工程的巨佳營造表示，球場皆按契約提供的數據、規範和圖說施作。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，日前邀請場務專家檢測新竹棒球場，檢測分析報告顯示包含排水不良、內野土壤成分未達職業標準等問題，將盡快改善。

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巨佳營造接受中央社記者電訪表示，球場一切按契約要求數據、規格和圖說施作，有相當嚴格規範，任何調整都需要變更設計，並非廠商想怎麼做就怎麼做。

巨佳營造說，契約要求球場表土層要有25公分，表土層下依序還要0.6公分、1.8公分的碎石層，公司均是依照規定進行施工。

對於報告指球場有排水問題，巨佳營造表示，排水與滲水不同，即便是美國大聯盟球場，遇到大雨也是舖帆布防水，也要靠球場兩側的管溝疏導積水，待大雨過後，吸水車處理完球場表面雨水，殘留在表面下的雨水，才靠土壤層消化排乾。

▲巨佳營造表示，一切都按照契約施作。（圖／新竹市政府提供）



巨佳營造表示，「不可能契約開國產車內容，要打造出進口車標準等級」，即便要做也需要變更設計，希望能與市府回歸契約內容討論，讓事情圓滿結果。

新竹市政府透過新聞資料指出，廠商說法並非全貌，實際上此案從契約、設計到施工皆有瑕疵，如體檢會議中提出，廠商施工書圖未經市府核定，實際施工又與設計書圖有所不同。

市府說，行政調查也發現，預算存在不合理分配等諸多疑慮，可能直接影響土壤及排水相關設計，此案為辦比賽而匆促趕工是事實，廠商也在會議中承認先動工再變更設計是前市府所要求，與書圖不符合處不能完全怪罪廠商，且前市府也不履行承諾協助變更設計。

市府說，雖廠商未能提供前市府要求趕工的會議紀錄，但趕工及施工瑕疵是事實，對於廠商說法市府予以保留，也會盡力予以協助。