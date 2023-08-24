NVIDIA新技術DLSS 3.5導入AI演算法　全系列RTX顯卡都能用

▲ NVIDIA 公開 DLSS 3.5 新技術。（圖／翻攝自 YouTube／NVDIA）

記者樓晚玲／綜合報導

NVIDIA 在德國科隆電玩展 Gamescom 2023 當中，公開一系列自家技術及應用的新消息，其中包括 DLSS 3.5 的首次亮相，聲稱未來將會有更多遊戲支援 DLSS 和 Reflex 技術，並且適用於現有的全系列 RTX 顯示卡。

據了解，DLSS 3.5 是 NVIDIA 人工智慧神經網路的最新版本，這次導入了名為「光線重建」的新功能，將會利用人工智慧網路取代手動降噪器，專門用來提高 GeForce RTX 系列顯示卡的光線追蹤影像品質。

▲ NVIDIA 展示 DLSS 3.5 與其他版本之間的差異。（圖／翻攝自 YouTube／NVDIA）







▲ DLSS 3.5 利用 AI 演算法來取代原有的計算降噪。（圖／翻攝自 YouTube／NVIDIA）

首波支援 DLSS 3.5 的遊戲包括《心靈殺手 2》、《電馭叛客 2077》系列以及《傳送門》RTX 版等，而這項技術同樣也能應用在 3D 創作應用程式中，對有生產力需求的使用者是一大福音。

除此之外，NVIDIA 也在 Gamescom 2023 的場合當中，公開對外展示了 DLSS 3.5 技術的實際應用效果，像是 DLSS 3.5 是如何強化《電馭叛客 2077：自由幻局》場景「狗命鎮」畫面表現等應用。

此外，其他還有像是未上市遊戲《決勝時刻：現代戰爭 III 2023》、《劫薪日 3》等秋季大作，也將會同步支援 DLSS 或 Reflex 技術，讓玩家得以享受更優質的遊戲體驗。