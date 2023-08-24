手機可以「邊睡邊充」？　蘋果警告2危險習慣：恐有死亡風險

▲不少人習慣將手機放著充整晚，蘋果官方提醒，充電時勿將手機放在毯子或身體下方，還需保持環境通風，以免發生生命危險。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

不少人習慣睡覺時把手機插著充電整晚，但究竟這樣安不安全，是不是正確的充電方式？蘋果官網也列出數點充電注意事項，教學正確充電的細節。

根據蘋果官網資料顯示，建議使用者可用下列3種方式替手機充電，1.是以官方附贈的充電線搭配官方電源轉接器替手機充電；2.是無線充電時需將手機正面朝上，選購經過認證的充電器；3.是使用連接線連接手機和電腦。

蘋果官網說，使用者也可以選購第三方連接線替手機充電，但需注意商品符合國家規定與安全標準，其他轉接器若不符合使用安全標準，在充電過程時將可能暴露在死亡或是傷害的風險之下。

蘋果揭示，若使用受損的連接線、充電器，或是在潮濕狀況下進行充電，則可能造成火災、觸電等傷害，充電時也需留意USB連接器已完全插入電源轉接器，再將轉接器插入電源插座。

關於能不能邊睡覺邊替手機充電，蘋果說明，當裝置正在連接電源時，請勿睡在上面，也不要將手機放在毯子、枕頭或是身體的下方，手機以任何方式充電時，都需放置在通風良好的環境。

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