　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男搭小黃買運彩　運將搶快左轉遭攔查…害他身分曝光被上銬

▲▼小黃司機搶快違規慘了，載到通緝犯車資沒了，還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲小黃司機搶快違規慘了，載到通緝犯車資沒了，還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方日前在路口發現一輛計程車搶快違規左轉，便上前攔查舉發，沒想到原先搭車要去買運動彩券的乘客27歲黃男，通緝犯身分意外曝光，當場遭警方黃男解送。司機在場得知自己竟然載到通緝犯，也只能無奈說，「不用收車資了。」

新興分局前金所巡邏警員19日上午8時許，巡經前金區七賢、中華路口時，發現一輛計程車未依號誌違規左轉，遂上前攔查並舉發。

▲▼小黃司機搶快違規慘了，載到通緝犯車資沒了，還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼小黃司機搶快違規慘了，載到通緝犯車資沒了，還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼小黃司機搶快違規慘了，載到通緝犯車資沒了，還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

攔查時，車內男乘客見員警欲進一步查證身分時，坦承自己因案遭到通緝，員警確認這名黃男是桃園地檢署8月15日所發布的竊盜通緝犯。

經瞭解，27歲黃男近日才南下搬來高雄投靠友人，當天為了買運彩而搭車外出，不料竟因司機違規而遭警攔查，後續員警依法將黃男解送至桃園地檢署偵辦。

司機見自己載到通緝犯，只能無奈表示不收車資費用，但駕駛違規部分，警方也同時依法製單告發。新興分局提醒，民眾如因刑案被通知到庭偵查或執行刑罰，應依限到庭(案)，期間如住居所異動時，應主動向管轄地檢署或法院通知變更，避免落得通緝身分，警方會持續查緝此類對象及不法，以維社會秩序與安寧。

ET快訊
LIVE／侵犯女童拍百片惡男跳窗亡　醉撞太魯閣！撞擊瞬間曝光
快訊／竹縣政府前　驚見大天坑！
超辣女醫辣照勸世別當「猴子」！　自曝：撲街幾次
好市多「超神美食」回歸！　一票暴動：好久沒看到
賴清德支持度4成3「太離譜」　他抓疑點：抽樣失真還是策略性民
太魯閣號被撞！　370旅客「懸空接駁」畫面曝
一週「激戰前後任」懷孕！　她急問「誰的」醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

騙很大！代操盤選股「穩賺不賠」　花蓮婦急滙30萬遭警攔阻

賓士女路口失控！撞待轉車再逆撞害4傷　釀禍驚喊：我都不知道

債務協商被控「隱匿百萬債權」　她一疏失險面臨3年牢獄之災

高雄單車男路口違停遭攔查　被通緝身分曝！拒上銬遭壓制

踢斷肋骨、脾臟破裂！高雄監獄虐死囚犯案　一人獲輕判定讞

便當盒、推車遭竊！知名二手商店員工怒報警　拾荒婦喊冤

吃醋前女友有人追　他放「刻名神主牌＋腳尾飯」詛咒！下場GG

苗栗休旅車追撞機車　被抓包了...駕駛、騎士都酒駕！

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

騙很大！代操盤選股「穩賺不賠」　花蓮婦急滙30萬遭警攔阻

賓士女路口失控！撞待轉車再逆撞害4傷　釀禍驚喊：我都不知道

債務協商被控「隱匿百萬債權」　她一疏失險面臨3年牢獄之災

高雄單車男路口違停遭攔查　被通緝身分曝！拒上銬遭壓制

踢斷肋骨、脾臟破裂！高雄監獄虐死囚犯案　一人獲輕判定讞

便當盒、推車遭竊！知名二手商店員工怒報警　拾荒婦喊冤

吃醋前女友有人追　他放「刻名神主牌＋腳尾飯」詛咒！下場GG

苗栗休旅車追撞機車　被抓包了...駕駛、騎士都酒駕！

英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

同框賴清德後急喊「國民黨要加油」　陳錦祥：他選情很穩

狂咬Q彈西谷米、滑順布丁！　夏天限定「木瓜牛乳手搖杯」開喝了

墾丁最新打卡點！摩洛哥風粉色甜點店、隔壁就有沙灘秘境能玩踏浪

李玟腳痛到走不動…節目譏諷狂催：快點！　學員淚爆4惡行：毫無同情心

第6代「HONDA CR-V」撞測奪5星好評！ASEAN NCAP送測成績出爐

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

綠色奇蹟 遠親不如「勁麟」

20公斤「魚王」被瘋搶！神秘買家出手126萬買下…下秒當場放生

社會熱門新聞

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

營建署高官內幕　廠商買24歲女藝術家陪睡

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警掏1萬借了

參加「還路於民」遊行遭酸爆　余爸爸怒了

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

男上課遇警跳窗墜4樓亡　開南大學回應了

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

女助理嗲聲猛攻　竹科供應商慘賠3千萬

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

快訊／轎車撞太魯閣號「車頭全爛」！

快訊／台南中西區民宅火警！濃煙漫天　警消急灌救

更多熱門

相關新聞

即／高雄左營通緝犯拒捕墜樓　送醫不治

即／高雄左營通緝犯拒捕墜樓　送醫不治

高雄市左營區發生一起墜樓案件，今天(19日)上午十點多，一名男子在緯六路的一棟大樓6樓墜下，據了解，這名男子是通緝犯，遭苓雅分局員警查緝時，疑似在逃逸過程中，不慎墜樓，送醫急救不治身亡，警方目前尚未對此案做出說明。

男面色慘白趴欄杆！警上前關心卻上銬逮捕他

男面色慘白趴欄杆！警上前關心卻上銬逮捕他

台南豪大雨通緝犯騎贓車深夜加油遭逮捕

台南豪大雨通緝犯騎贓車深夜加油遭逮捕

雲林平房藏匿非法移工　優勢警力包抄驚見通緝犯

雲林平房藏匿非法移工　優勢警力包抄驚見通緝犯

高雄騎士機車尾燈不亮遭攔　後座男被揪出遭通緝

高雄騎士機車尾燈不亮遭攔　後座男被揪出遭通緝

關鍵字：

通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面