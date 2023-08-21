男搭小黃買運彩　運將搶快左轉遭攔查…害他身分曝光被上銬

▲小黃司機搶快違規慘了，載到通緝犯車資沒了，還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方日前在路口發現一輛計程車搶快違規左轉，便上前攔查舉發，沒想到原先搭車要去買運動彩券的乘客27歲黃男，通緝犯身分意外曝光，當場遭警方黃男解送。司機在場得知自己竟然載到通緝犯，也只能無奈說，「不用收車資了。」

新興分局前金所巡邏警員19日上午8時許，巡經前金區七賢、中華路口時，發現一輛計程車未依號誌違規左轉，遂上前攔查並舉發。

▲▼小黃司機搶快違規慘了，載到通緝犯車資沒了，還得吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

攔查時，車內男乘客見員警欲進一步查證身分時，坦承自己因案遭到通緝，員警確認這名黃男是桃園地檢署8月15日所發布的竊盜通緝犯。

經瞭解，27歲黃男近日才南下搬來高雄投靠友人，當天為了買運彩而搭車外出，不料竟因司機違規而遭警攔查，後續員警依法將黃男解送至桃園地檢署偵辦。

司機見自己載到通緝犯，只能無奈表示不收車資費用，但駕駛違規部分，警方也同時依法製單告發。新興分局提醒，民眾如因刑案被通知到庭偵查或執行刑罰，應依限到庭(案)，期間如住居所異動時，應主動向管轄地檢署或法院通知變更，避免落得通緝身分，警方會持續查緝此類對象及不法，以維社會秩序與安寧。