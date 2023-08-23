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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘箭在弦上仍不發　人在金門「避談真心話」

▲▼郭台銘金門市議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭台銘23日於金門市議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統的動作頻頻，原傳出他將選在八二三砲戰65周年紀念日當天宣布，今卻仍未表態，而上午參訪「毋忘在莒」與海印寺時，一路陪同的金門縣議會議長洪允典脫口說出「祝福當選」真心話，郭台銘聽到後急阻止，避談選舉。不過，郭台銘今下午返台後被爆出將到信義區廟宇為連署備戰，而稍早郭辦也新增行程，郭台銘將至松山慈惠堂參拜，預計17點10分抵達，後續動向備受關注。

郭台銘二度爭取選總統，首次為2019年，還擁有國民黨籍的他投入國民黨初選，以支持度27.730%輸給當時高雄市長韓國瑜的44.805%，而郭台銘醞釀脫黨參選，遭藍營31大老連署登報呼籲團結，郭台銘則選擇退黨，並痛批國民黨迂腐，之後宣布不參與連署競選2020年總統選舉。

2023年郭台銘再度起心動念，表態參選2024年總統，甚至放軟姿態，為自己4年前的事情道歉，但最終仍未成功，國民黨同年5月17日宣布徵召新北市長侯友宜，儘管過程曾惹來質疑，但郭台銘對於結果當時表示，他將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜，讓無能政府下架。

然而，國民黨全代會正式通過提名侯友宜當天，郭台銘突透過臉書表示，真實的民意永遠大於黨意，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，並強調自己一定不會讓大家失望，後續動作越來越多，獨立參選態勢漸趨明顯，但始終未宣布。據了解，郭陣營有考慮2大時機點宣布是否參選，第一是8月8日訪美返國之時，當天還有《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會；第二是8月23日金門砲戰紀念日。而今，郭台銘依舊沒有表態。

郭台銘此次金門行，22日抵達後，先在「主流民意大聯盟」造勢場合中發表《金門和平倡議》，宣布將投入2000萬美金成立金門和平倡議基金會，23日一早在洪允典的陪同下前往太武山「毋忘在莒」，強調來這裡是為了回憶前總統蔣介石激勵軍民的精神，結束後驅車前往海印寺參拜。當郭台銘在撫摸安心石時，洪允典在一旁脫口而出，「祝福他能夠當選！」後續被問到是否替郭董說出真心話？洪允典笑稱「是！」本來想繼續解釋，卻被郭台銘拉住，請他不要再說，因為有一個苗栗縣前縣長徐耀昌的前例在。

郭台銘隨後至金門議會發表演說，卻遇到有意投入金門立委選戰的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，衝入議會場高喊「郭台銘提出金門倡議就是賣台！和平倡議宣言是不是要把台灣賣掉！為何幫習近平賣台！這麼想跟對岸好就游過去！」

值得注意的是，不只郭台銘在金門，侯友宜22日也搭機前往，發表「金門6大政策主張」，並於23日參加和平祈福活動，但都沒有遇到郭台銘。侯友宜說，這兩天行程很滿，時間有限、禮貌上也不宜，會再找時間當面跟郭台銘請益。

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