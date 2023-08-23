《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

▲山道猴子男主角的上衣相當精典。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）



記者崔子柔／綜合報導

YouTube神作「山道猴子的一生」近日爆紅，上下集影片已經累積超過1000萬次觀看，內容也被大陸網友搬運到影音平台「Bilibili」（B站），不過男主角的上衣卻被打碼。

「山道猴子的一生」原影片中，男主角在下集和女友一起騎車去北宜跑山時，穿著寫有「莫忘初衷」的經典上衣，不過還寫有六四天安門事件發生日期「1989.6.4」。

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片段被搬運到B站時，大陸網友不忘將男主角的衣服打碼，避免被官方審查下架。有網友在第一集被搬運的影片下留言說「第二集快搬啊」，還有人笑回「估計還在修圖吧」。

▲影片被搬運到B站後，上衣被打碼。（圖／翻攝自Bilibili）



「山道猴子的一生」上、下集分別在7/7和8/13貼出，創作者「Eric Duan」表示，這是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

事實上，「Eric Duan」2年前就曾拍影片分享車圈的渣女故事，他提到因為車圈男女比例懸殊，只要有女生騎著重車出現，就像個「捕蠅紙」，男生全部「嗡嗡嗡」撲上去，因此車圈常有渣女利用男人而產生糾紛的事情。

因為故事內容太過中肯、貼近現實，不少台灣網友敲碗「真人版」，還有人推薦能做成遊戲，根據主角在過程中的選擇，而有不同的結局，例如重機壞了可以選擇賣掉、回去騎檔車；可以選擇不要遷怒第二任女友，從此過著幸福的人生」。