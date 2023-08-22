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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會祝侯友宜「情人節快樂」？　郭台銘：就不要製造什麼山盟海誓

▲郭台銘夜訪陳氏宗親。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲郭台銘夜訪陳氏宗親。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（22）日赴金門行程馬不停蹄，晚間前往金城鄉出席陳氏宗親會活動，被問到回台灣是否會與國民黨籍總統參選人侯有宜見面？郭只說，團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，「希望姓陳的都能幫忙」；至於適逢七夕情人節，是否要跟侯說情人節快樂？郭回應，當初就不要變成製造業，製造甚麼海誓山盟，今天沒有這回事，今天只有說希望情人節大家要幸福平安，一切都以和平拚經濟為目標。

郭台銘今日晚間前往金城鄉出席陳氏宗親會活動，宗親會理事長陳進源、金門縣議長洪允典、立委陳玉珍以及前議員陳志龍等人陪同。洪允典致詞表示，今天出席陳氏宗親會的理監事都是他的兄弟，「若未來郭董有機會參選」，希望兄弟們全力團結支持郭台銘。被問到回台灣是否會與國民黨籍總統參選人侯有宜見面？郭只說，團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，「希望姓陳的都能幫忙」。

被問到要不要跟侯友宜說情人節快樂？郭台銘笑說，當初就不要變成製造業，製造甚麼海誓山盟，今天沒有這回事，今天只有說希望情人節大家要幸福平安，一切都以和平拚經濟為目標，金門絕對是將來兩岸和平的定錨石，也是經濟轉接的基地，在這個日子哩，七夕希望大家都能幸福，讓祖先保佑，世世代代平安健康幸福。

另外，侯友宜也有有提出6大金門政策似乎有別苗頭意味，回台有可能見面嗎？郭台銘表示，這要等到回台灣以後再來考慮，但大家都知道一定要團結，大聯盟就是要團結，團結都不一定勝選，不團結一定不行，這就是主要的意義，明天是8月23日，回到台灣以後多的是機會，怎麼團結來迎回政權，這是2300萬人最主要的目的！

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