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社會 社會焦點 保障人權

蘿拉吹氣畫面曝！紅線違停被抓包酒駕　同行友人火辣入鏡

記者張君豪／台北報導

蘿拉（本名李佳玲）擁有傲人身材、亮麗外型，從大學時期擔任模特兒並進入演藝圈，曾經與沈玉琳一起主持節目，近年跨足成為YouTuber，7月21日晚間她在北市信義區酒吧喝完酒後，自行開車離開並在松廉路違停時，遭信義吳興所警員發現上前盤查。由於蘿拉身上有明顯酒味，酒測值0.32達公共危險罪要件，當場被逮捕。台北地院審理後判蘿拉有期徒刑2月，可易科罰金6萬。警方22日公布她酒駕遭攔查、接受酒測吹氣畫面。

▲▼ 蘿拉。（圖／翻攝IG）

▲女模蘿拉日前在信義區酒駕，涉犯公共危險罪遭判2月徒刑。（圖／翻攝IG）

▲辣模蘿拉酒後開車載友人，因紅線違停遭警方攔查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蘿拉酒後開車載友人，因紅線違停遭警方攔查。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

現年28歲的蘿拉，在大學時期就讀夜校，白天擔任平面模特兒展場Show girl的工作，後來被發掘轉投入娛樂圈，與知名主持人沈玉琳一起主持節目，近年又開頻道「蘿拉是我LA」轉型當YouTuber，IG上也擁有52.4萬粉絲。

信義警方呼籲，民眾如遇有需要飲酒場合，建議搭乘大眾運輸工具或計程車往返；希望民眾建立「酒後勿駕車，酒駕零容忍」之觀念，警方將持續強力取締酒後駕車，確保防制酒駕事故發生。

▲辣模蘿拉酒後開車載友人，因紅線違停遭警方攔查。（圖／記者張君豪翻攝）

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