快訊／雨彈升級「15縣市豪雨特報」　大雷雨轟炸北北基桃

▲大台北出現午後雷陣雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後各地出現雷陣雨，中央氣象局發布豪雨特報，並針對北北基桃發布大雷雨即時訊息，民眾在外活動要留意天氣變化。

氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２２）日屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大臺北地區、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

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氣象局針對桃園市、基隆市、臺北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑),新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋),臺北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至17時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

豪雨特報

影響時間：22日下午至22日晚上

＊豪雨：屏東縣山區

＊大雨：臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區