「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

▲阿樂新上傳的自拍照引起討論。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）



記者崔子柔／綜合報導

電競女神阿樂（林妤臻）是知名實況主，在參加節目《全明星運動會》後更添人氣，因為她平時打扮不刻意裸露，但藏有豐滿好身材，還被粉絲封為「隱乳女神」，近日她曬出到墾丁工作的自拍照，穿著平口上衣藏不住乳溝，讓粉絲興奮喊，「解放後的阿樂雖然不習慣，但是真香」。

阿樂近期參加「開店BAR！夥伴」實境節目的錄製，她周日在IG發文表示，這3天真的過得好開心，本來還擔心前段時間腸胃出問題，很久沒喝酒，怕酒量大退步，沒想到現在沒喝一點是不習慣的。

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▲阿樂性感自拍。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）



阿樂指出，大家第一次一起下墾丁就很快樂，「好期待之後的每次錄影！也辛苦所有工作人員了，大家之後也可以來我們的Sexy Bar@販醉現場玩喔」。

阿樂附上4張她穿著藍色平口上衣，在墾丁海灘上的自拍照，除了她甜美的笑容外，只見領口低到藏不住她的好身材，露出乳溝，讓不少粉絲興奮留言表示，「這麼辣是可以的嗎」、「這篇掌握了流量密碼」、「太辣，這是免費可以看的嗎」，有人回應「解放後的阿樂雖然不習慣，但是真香」，阿樂則回覆說「偶爾要香一下吧」。

▲▼阿樂身材豐滿。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

