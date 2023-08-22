　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

▲阿樂新上傳的自拍照引起討論。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

記者崔子柔／綜合報導

電競女神阿樂（林妤臻）是知名實況主，在參加節目《全明星運動會》後更添人氣，因為她平時打扮不刻意裸露，但藏有豐滿好身材，還被粉絲封為「隱乳女神」，近日她曬出到墾丁工作的自拍照，穿著平口上衣藏不住乳溝，讓粉絲興奮喊，「解放後的阿樂雖然不習慣，但是真香」。

阿樂近期參加「開店BAR！夥伴」實境節目的錄製，她周日在IG發文表示，這3天真的過得好開心，本來還擔心前段時間腸胃出問題，很久沒喝酒，怕酒量大退步，沒想到現在沒喝一點是不習慣的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

▲阿樂性感自拍。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

阿樂指出，大家第一次一起下墾丁就很快樂，「好期待之後的每次錄影！也辛苦所有工作人員了，大家之後也可以來我們的Sexy Bar@販醉現場玩喔」。

阿樂附上4張她穿著藍色平口上衣，在墾丁海灘上的自拍照，除了她甜美的笑容外，只見領口低到藏不住她的好身材，露出乳溝，讓不少粉絲興奮留言表示，「這麼辣是可以的嗎」、「這篇掌握了流量密碼」、「太辣，這是免費可以看的嗎」，有人回應「解放後的阿樂雖然不習慣，但是真香」，阿樂則回覆說「偶爾要香一下吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

▲▼阿樂身材豐滿。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@alephant_0427）

ET快訊
DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止
捐血送龍蝦！　捐500c.c.直接送2隻
當沖東哥遊艇慘翻船！　爆7792萬違約交割
吳鳳出國卡關　拿1寶物秒解決：愛死台灣
友達廠長猝逝！　同仁哀痛發文

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了　老饕力挺排爆：好吃照樣買

網紅推薦「行動電源爆炸」！她燒燙傷：差點沒命　業者回應了

台灣「行人地獄」怪道路規劃爛　鄉民轟：羨慕日本、回來繼續違停

退休頂多存500萬「只能花17年」不夠用　鄉民自嘲：誰准你退休

飆車猴擦撞「開始跳Breaking」臉磨地　網看細節兩騎士都罵

快訊／高雄三民晚上「1482戶無預警停電」　鳳山大面積路燈熄滅

女大生打遊戲暈船！曖昧男約見面「秒坦白1事」　結局神展開

捐血就送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻　限量200隻送完為止

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了　老饕力挺排爆：好吃照樣買

網紅推薦「行動電源爆炸」！她燒燙傷：差點沒命　業者回應了

台灣「行人地獄」怪道路規劃爛　鄉民轟：羨慕日本、回來繼續違停

退休頂多存500萬「只能花17年」不夠用　鄉民自嘲：誰准你退休

飆車猴擦撞「開始跳Breaking」臉磨地　網看細節兩騎士都罵

快訊／高雄三民晚上「1482戶無預警停電」　鳳山大面積路燈熄滅

女大生打遊戲暈船！曖昧男約見面「秒坦白1事」　結局神展開

捐血就送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻　限量200隻送完為止

調香師「疊香、揉香」技巧公開　不同部位1方法噴出高級感

美批准軍售波蘭96架阿帕契直升機　總價3830億元

AD比魔獸值得入選75大球星？　NBA名教稱很荒謬

北韓人造衛星發射時間曝！　警告美韓軍演：恐爆熱核戰

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

抽中1張賺1萬元！　光環、明係申購倒數中

翻臉後千元賤賣少女性愛片　男大生賠30萬換緩刑

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

智慧製造線上展搶先看　今年紡織展主題：機能、永續、智慧

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折斷裂

萌汪信義街頭「溜滑板」　吸路人目光：不敢相信

生活熱門新聞

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

批台灣免換發駕照被轟滾！日網紅嘆：你們不丟臉嗎

威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

高雄1482戶停電　鳳山大面積路燈熄滅

退休頂多存500萬只夠17年　鄉民：誰准退休

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

飆車猴擦撞「開始跳Breaking」網看細節都罵

館長曬17歲狠照　黑色吊嘎0刺青：三重疏洪道猴子

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

友達廠長驚傳猝逝　同仁：「有事，我扛」成絕響

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

吸血怪「卓柏卡布拉」？女拍下神秘4腳獸

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

《好聲音》副導遭控霸凌「被休假了」：你們還想怎樣

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面