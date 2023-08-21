館長曬17歲狠照　黑色吊嘎0刺青「人稱三重疏洪道猴子」！一票喊帥

▲館長公開27年前的照片。（圖／翻攝自館長FB）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的動畫《山道猴子的一生》近期爆紅，寫實內容引發廣大共鳴，各式各樣的哏圖、二創也隨之出現，館長陳之漢也跟上這波風潮，貼出27年前的照片，寫道「當年17歲，人稱三重疏洪道猴子」，當時他留著平頭，身上0刺青，戴墨鏡穿黑色背心，大批網友驚呼「乍看以為是謝霆鋒」。

今年44歲的館長在臉書貼出一張照片，17歲的他留著平頭，身上還未有任何刺青，也沒有健身的痕跡，穿著黑色背心，臉上戴著黑色墨鏡，還戴著金屬圓圈耳環，雙手插口袋，露出凶狠的模樣，「當年17歲，人稱三重疏洪道猴子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光，有網友稱讚帥氣，「少年董」、「我還以為是謝霆鋒」、「細漢0.3cm，大漢3cm」、「好像韓國明星的感覺耶」、「館長走在潮流前端」、「我戀愛了」、「感覺可以當潮牌的肖像tee」、「看起來好像很會唱嘻哈的樣子」、「不得不說，帥」、「一看就將來要幹大事」、「當時裝扮一下應該是韓系歐巴」、「好啦，算你有帥過」。

也有網友驚呼，「第一次看到這麼乾淨的館長」、「這27年來一定是發生不少事~才會長壞成現在這樣」、「你這些年.....經歷了什麼」、「見證了黑猩猩變銀背大猩猩的轉變」、「以前頭髮好黑好密」、「館長以前太帥了，現在變大金剛，還是一樣好看」、「歲月真是一把殺豬刀」。

▼館長今年44歲。（圖／記者李毓康攝）

