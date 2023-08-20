政壇中《山道猴子》是誰？　她舉柯文哲：一齣虛榮心膨脹的悲劇

▲吳靜怡認為，政治圈的「山道猴子」就是柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

網路動畫《山道猴子的一生》因內容過於寫實及警世而爆紅，除了被網友封為「神作」外，也紛紛敲碗真人版電影。前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡20日就在臉書表示，山道猴子若要拍成電影，演員積極推薦「每天都在演戲的柯文哲」，她也直言，「對我而言，這就是一齣虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，看著都覺得好可憐。」

「《山道猴子的一生》離開那個山道，我在政治崎嶇道路也是見過這麼拉風的山猴」，吳靜怡舉出，民眾黨主席柯文哲什麼都想爭第一，即便是重考幾次，還是要掛上台大157；幕僚量身打造的社群受歡迎，反而助長柯文哲心中的囂張氣焰，陪著柯文哲換得天下的文宣人才，都被列為「沒用」，而自己總是抵抗不了幾位「閨蜜」花言巧語的誘惑，有人善於攀企業家關係換取商業人脈利益，還有人是豢養側翼假帳號，這些拿著柯文哲名號四處招搖的人卻是到處亂鬥。

吳靜怡再指出，為了慾望和虛榮，2014「白色力量」的柯文哲一直打臉現在的自己，對身邊的人抱持絕對的敵意，有時會放新聞給記者攻擊，有時會挑撥離間挑釁，常常懷疑幕僚會出軌不忠，逐漸墮入對社會的被害妄想惡性循環，開始失去自己靈魂，靠著安眠藥才好入睡。

吳靜怡也提到，柯文哲抱著自己是政治網紅不放，重金資源砸向網軍衝流量，從八卦版篇篇爆文到假Dcard輿論洗青年支持，從臉書破萬直播數字到YT洗留言上百則，創造假的百萬粉絲氣勢，卻是對真實粉絲積極販售昂貴的周邊商品，不斷榨取支持者的現金，一波又一波，不賣紀念跟態度，就是擴大自己龐大財務。

「那些曾經相信他的人，眼睜睜看著他誠信和理念散盡，心灰意冷紛紛離去」，吳靜怡表示，結局還沒看到，只知道柯文哲也時常技術欠佳、知識不足，議題常常外拋到對向車道，然後撞到社會民意就民調跌跤，她直言，「對我而言，這就是一齣虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，看著都覺得好可憐。」

吳靜怡最後大嘆，「人生已經夠忙，但就算淌著渾水也不想把這齣戲在總統府又繼續上演，看著自詡皇上的山道猴子登基，一定是台灣的可悲。」