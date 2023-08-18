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社會 社會焦點 保障人權

扯父吸毒吸到睡著！海洛因直接丟茶几　4歲兒誤食中毒慘癱瘓

▲于姓男子於今年3月間從泰國入境台灣，入境時被海關當場查出在腰間與大腿內側綑綁一級毒品海洛因共計約6公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐姓男子吸毒吸到睡著，還把海洛因大喇喇地直接放在茶几上，導致兒子誤食因而中毒癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡文淵、陳韻如／苗栗報導

苗栗一名誇張父親竟將海洛因毒品放在茶几上，讓他年僅四歲的兒子誤食，因而導致中毒引發腦病變、喪失語言能力、肢體能力及癱瘓。苗栗地檢署近日偵結，將這名父親依過失致重傷害罪嫌起訴。

根據起訴書，徐姓男子有毒品前科，多次入監觀察、勒戒，但他不改惡性，儘管已經結婚生子，仍持續吸毒。

2022年2月20日晚間，徐男帶著4歲兒子去替陳姓友人刺青，但他卻一邊施用海洛因，一邊刺青，之後還迷迷糊糊睡著，就大喇喇地把毒品放在茶几上。直到隔天上午6時許，徐男醒來後發現兒子昏迷不醒，驚覺兒子吃了桌上的毒品後，才急忙將兒子送醫。

經院方替男童抽血檢驗，沒想到卻在血液中驗出嗎啡、可待因的毒品陽性反應，男童也因中毒導致腦病變，喪失語言功能及肢體能力而癱瘓，院方隨即通報警方，全案也因此曝光。

徐男應訊時坦承施用海洛因而睡著，但辯稱海洛因有用夾鏈袋夾起來，而針筒則放在茶几抽屜內避免小孩拿到。不過，陳男出面證稱，刺青時毒品就放在茶几上，是小孩容易拿到的地方，但對於是否有夾鏈袋裝起來，他並無印象。

檢方認為，徐男依法對其兒子負有保護義務，本就該讓兒子遠離有毒品的環境，避免兒子誤食或接觸，但他卻因為疏失，導致兒子誤食，最終依過失致中害罪嫌將徐男提起公訴。

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