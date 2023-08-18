扯父吸毒吸到睡著！海洛因直接丟茶几　4歲兒誤食中毒慘癱瘓

▲徐姓男子吸毒吸到睡著，還把海洛因大喇喇地直接放在茶几上，導致兒子誤食因而中毒癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡文淵、陳韻如／苗栗報導

苗栗一名誇張父親竟將海洛因毒品放在茶几上，讓他年僅四歲的兒子誤食，因而導致中毒引發腦病變、喪失語言能力、肢體能力及癱瘓。苗栗地檢署近日偵結，將這名父親依過失致重傷害罪嫌起訴。

根據起訴書，徐姓男子有毒品前科，多次入監觀察、勒戒，但他不改惡性，儘管已經結婚生子，仍持續吸毒。

2022年2月20日晚間，徐男帶著4歲兒子去替陳姓友人刺青，但他卻一邊施用海洛因，一邊刺青，之後還迷迷糊糊睡著，就大喇喇地把毒品放在茶几上。直到隔天上午6時許，徐男醒來後發現兒子昏迷不醒，驚覺兒子吃了桌上的毒品後，才急忙將兒子送醫。

經院方替男童抽血檢驗，沒想到卻在血液中驗出嗎啡、可待因的毒品陽性反應，男童也因中毒導致腦病變，喪失語言功能及肢體能力而癱瘓，院方隨即通報警方，全案也因此曝光。

徐男應訊時坦承施用海洛因而睡著，但辯稱海洛因有用夾鏈袋夾起來，而針筒則放在茶几抽屜內避免小孩拿到。不過，陳男出面證稱，刺青時毒品就放在茶几上，是小孩容易拿到的地方，但對於是否有夾鏈袋裝起來，他並無印象。

檢方認為，徐男依法對其兒子負有保護義務，本就該讓兒子遠離有毒品的環境，避免兒子誤食或接觸，但他卻因為疏失，導致兒子誤食，最終依過失致中害罪嫌將徐男提起公訴。