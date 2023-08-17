4次摩鐵激戰國中女害墮胎...修車工喊：一毛不賠　法官狠打臉

▲高雄蘇姓修車工帶少女去摩鐵激戰，少女懷孕墮胎後，他挨告卻堅持「一毛不賠」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名蘇姓修車工帶15歲國中少女上摩鐵4次，導致她懷孕墮胎，蘇男挨告後卻堅持「我一毛不賠」，但法官指出他和未成年少女性交，影響她身心發展，判他要賠20萬元，全案還可上訴。

判決指出，蘇男於交友軟體認識15歲國中少女小晶(化名)，兩人加LINE聊天後，於前年1月由蘇男4度開車載小晶到摩鐵激戰。過了3個月後，小晶的肚子越來越大，被父親發現她懷孕了，蘇男犯行才曝光，小晶也到醫院接受引產手術。父親隨後對蘇男提告，要蘇男賠他們父女各10萬、20萬元。

全案審理時，蘇男表示「我一毛不賠」，指控小晶背6條詐騙案，又是個性交易者，要他賠這些金額太誇張。

不過法官認為，蘇男先前就在交友軟體認識其他國中少女，也發生性關係，挨告被宣告緩刑後又再犯，且他明知小晶未滿16歲，性觀念不成熟，還和她發生4次性行為，事後又拿無關的事指責小晶，毫無悔意。審酌蘇從事修車工作，月收入約4、5萬元，判他要陪小晶20萬元，不過因為兩人是合意，小晶最終也引產未生子，難認侵害父母身分法益重大，判他免賠父親。全案還可上訴。