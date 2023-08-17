　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

手機翻舊帳！永豐銀首創10年帳戶明細一指查　秒揪敗家熱區

▲▼ 。（圖／記者陳依旻攝）

▲永豐金總經理朱士廷。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

翻舊帳手指滑一下就可以！永豐金（2890）旗下永豐銀行提供銀行帳戶10年收支明細，用手機滑一滑就可以查到，不用親自到銀行臨櫃辦理，也不用手續費，此外，永豐金證「大戶豐」APP也推出業界首創整合七大資產的一站式金融服務。

永豐金在今日法說會上宣布，永豐行動銀行APP及DAWHO APP新上線的數位記帳功能「智慧收支帳本」，突破業界，首度提供10年收支明細查詢，不僅是記錄交易的工具，更是智能化、個人化的財務管理神隊友。

透過字詞分析及關鍵字搜尋、智能分類，完整自動記錄各筆收支，讓客戶一鍵快速上手，依實際狀況自訂交易說明、更改收支分類及決定此筆交易是否列入收支計算的功能，協助客戶輕鬆地回顧檢視支出、避免過度消費，更有效率地關注理財目標，提早實現財務自由，讓客戶更放心、更精準理解自己的消費習慣。

永豐銀行數位金融處處長黃品睿指出，年輕人過著精緻窮的生活，月底不吃土，了解自己的金流支付情形很重要，永豐銀行推出的「智慧收支帳本」有三大突破可以幫忙解決，第一，橫跨系統；第二，橫跨時間，第三是智能分類。

永豐金控總經理朱士廷表示，投資人在使用傳統的投資理財相關APP常遇到的問題包括到底要開多少個帳戶？損益去哪裡看？到底整體投資是賺還是賠？而「大戶豐」APP跨平台、跨產品，整合包括台股、複委託、國內外期權、基金、債券、結構型、現金管理型等7大類型產品，為業界首創，提供總資產損益現況，及各項投資商品庫存績效。

永豐金證券從交易型APP「大戶投」到定期定額投資平台「豐存股」，打造一站式金融服務，今年(2023)再將數位金融的服務版圖拓展至財富管理市場，全新推出的「大戶豐」APP除了能夠交易共同基金之外，更可以2000美元投資海外債券，達到風險趨避及投資效率優化，進而更有效累積個人資產的成果。

朱士廷表示，永豐金控於2020年啟動數位變革專案，以AI人工智慧與新興科技推展場景多元應用，積極發展金融創新，成果豐碩，其中銀行的DAWHO數位帳戶鎖定以年輕世代為主力客群，截至今年第二季底為止，累計開戶數已突破146萬戶；證券的「大戶投」及「豐存股」每月新增線上開戶數及扣款戶都保持穩健成長。

未來將持續「以顧客為中心，滿足顧客所需並提供更適切服務」為目標，積極投入新興科技應用並導入先進AI模型，落實智慧營運，持續提供投資人、客戶更便捷及創新之服務。

ET快訊
女業務接「長官密令」陪VIP睡30次！　真相崩潰
陰經龍狠殺女友判15年！　遭監獄拒收原因曝光
不只群創！某大廠員工「激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧
騎士嵌進車尾「下半身消失」　引擎蓋上CPR畫面曝
快訊／遭灌臉書：我的豪雨假呢？　陳其邁回應了
夫妻遭「埋針放血」1慘死！　護理妻救回被法辦
快訊／桃園小心！　中壢、八德淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

手機翻舊帳！永豐銀首創10年帳戶明細一指查　秒揪敗家熱區

宏碁電競電腦再下一城　Q2德國市佔排第一

慶祝合併　遠傳祭優惠「1元」帶走手機、家電

趨勢科技與國際刑警組織合作　破獲知名網路釣魚集團

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

三星S24 Ultra規格曝光！　2億畫素相機、外殼新材料

蘋果新機發表會估下月登場　iPhone 15現身認證網站

微星寵粉無極限！20多款明星電競筆電三創快閃店登場　祭超殺萬元折扣、專屬寵粉禮等你來搶

微軟內建AI助理可以移除了！　Windows 11最新預覽版本Cortana退場

Dell戴爾佈局開學季拼商機　首次快閃活動8／19登場

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

手機翻舊帳！永豐銀首創10年帳戶明細一指查　秒揪敗家熱區

宏碁電競電腦再下一城　Q2德國市佔排第一

慶祝合併　遠傳祭優惠「1元」帶走手機、家電

趨勢科技與國際刑警組織合作　破獲知名網路釣魚集團

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

三星S24 Ultra規格曝光！　2億畫素相機、外殼新材料

蘋果新機發表會估下月登場　iPhone 15現身認證網站

微星寵粉無極限！20多款明星電競筆電三創快閃店登場　祭超殺萬元折扣、專屬寵粉禮等你來搶

微軟內建AI助理可以移除了！　Windows 11最新預覽版本Cortana退場

Dell戴爾佈局開學季拼商機　首次快閃活動8／19登場

U18世青中華隊20日選出最終20人名單　有7人加盟職棒

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」　車友慫恿：一堆人沒繳

陶樂絲教育學苑參訪南消大橋特搜分隊　宣導防火避難逃生知識！

阿嬤在切甜不辣　身後出現一抹「鬼祟白影」：分本汪吃一口啦！

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

《山道猴子》真人版超商女友還有她！NanaQ曬對比照網驚呼：有像

暴風吸食！阿金臉貼鐵盆「狂嗑碗內飼料」沒停過　把拔扶碗怕噴飛

又有人拋郭台銘可能副手名單　媒體人：亂點鴛鴦恐自傷

楊乃文「感情進度」全說了！　霸氣認變外貌協會

市中心太貴　中科男曝：寧花40分鐘通勤省800萬房價

她餵鹿遭包圍嚇瘋藏身　以為安全→鹿之偷襲術

3C家電熱門新聞

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

iPhone放「機車手機架」可能震壞相機！

三星S24 Ultra規格曝光！　2億畫素相機、外殼新材料

微星寵粉無極限！祭超殺萬元折扣

微軟內建AI助理可以移除了！

ViewSonic聯手《軒轅劍》辦電繪大賽

iPhone 16 Pro相關規格流出　Wi-Fi連接大升級

蘋果新機發表會估下月登場　iPhone 15現身認證網站

安卓手機老人才用？美國調查：7成5以上年輕人用iOS系統

慶祝合併　遠傳祭優惠「1元」帶走手機、家電

iOS 17第六個測試版更新　電話「掛斷」按鈕回歸原位

趨勢科技與國際刑警組織合作　破獲知名網路釣魚集團

宏碁電競電腦再下一城　Q2德國市佔排第一

14也能用？iPhone 15手機殼曝光

更多熱門

相關新聞

「7金融業」違規遭限業務　南山、宏泰逾3年半未解

「7金融業」違規遭限業務　南山、宏泰逾3年半未解

金融業重大違規遭金管會開罰之外，還限制業務，最慘逾3年半還沒恢復自由身！金管會今（27）日公布，南山人壽、宏泰人壽及新光人壽3家壽險公司，以及合庫證券、康和證券及永豐金證券3家券商和街口投信因違規部分業務遭禁，至今尚未解除，宏泰人壽、南山人壽已被解禁超過3年半，最久長達4年。

活儲最高18%！一表秒懂7銀行優惠　最快6月底喊卡

活儲最高18%！一表秒懂7銀行優惠　最快6月底喊卡

台股高點恐到！永豐黃蔭基示警　當心AI飆股變航海王

台股高點恐到！永豐黃蔭基示警　當心AI飆股變航海王

7年來首見！國銀Q1對中小企業放款　年減近7億

7年來首見！國銀Q1對中小企業放款　年減近7億

玉山金4月獲利爆增183%！首季創新高　每股賺0.42元

玉山金4月獲利爆增183%！首季創新高　每股賺0.42元

關鍵字：

永豐

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

女星錄一半「突跌地淚崩」！

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面