手機翻舊帳！永豐銀首創10年帳戶明細一指查　秒揪敗家熱區

▲永豐金總經理朱士廷。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

翻舊帳手指滑一下就可以！永豐金（2890）旗下永豐銀行提供銀行帳戶10年收支明細，用手機滑一滑就可以查到，不用親自到銀行臨櫃辦理，也不用手續費，此外，永豐金證「大戶豐」APP也推出業界首創整合七大資產的一站式金融服務。

永豐金在今日法說會上宣布，永豐行動銀行APP及DAWHO APP新上線的數位記帳功能「智慧收支帳本」，突破業界，首度提供10年收支明細查詢，不僅是記錄交易的工具，更是智能化、個人化的財務管理神隊友。

透過字詞分析及關鍵字搜尋、智能分類，完整自動記錄各筆收支，讓客戶一鍵快速上手，依實際狀況自訂交易說明、更改收支分類及決定此筆交易是否列入收支計算的功能，協助客戶輕鬆地回顧檢視支出、避免過度消費，更有效率地關注理財目標，提早實現財務自由，讓客戶更放心、更精準理解自己的消費習慣。

永豐銀行數位金融處處長黃品睿指出，年輕人過著精緻窮的生活，月底不吃土，了解自己的金流支付情形很重要，永豐銀行推出的「智慧收支帳本」有三大突破可以幫忙解決，第一，橫跨系統；第二，橫跨時間，第三是智能分類。

永豐金控總經理朱士廷表示，投資人在使用傳統的投資理財相關APP常遇到的問題包括到底要開多少個帳戶？損益去哪裡看？到底整體投資是賺還是賠？而「大戶豐」APP跨平台、跨產品，整合包括台股、複委託、國內外期權、基金、債券、結構型、現金管理型等7大類型產品，為業界首創，提供總資產損益現況，及各項投資商品庫存績效。

永豐金證券從交易型APP「大戶投」到定期定額投資平台「豐存股」，打造一站式金融服務，今年(2023)再將數位金融的服務版圖拓展至財富管理市場，全新推出的「大戶豐」APP除了能夠交易共同基金之外，更可以2000美元投資海外債券，達到風險趨避及投資效率優化，進而更有效累積個人資產的成果。

朱士廷表示，永豐金控於2020年啟動數位變革專案，以AI人工智慧與新興科技推展場景多元應用，積極發展金融創新，成果豐碩，其中銀行的DAWHO數位帳戶鎖定以年輕世代為主力客群，截至今年第二季底為止，累計開戶數已突破146萬戶；證券的「大戶投」及「豐存股」每月新增線上開戶數及扣款戶都保持穩健成長。

未來將持續「以顧客為中心，滿足顧客所需並提供更適切服務」為目標，積極投入新興科技應用並導入先進AI模型，落實智慧營運，持續提供投資人、客戶更便捷及創新之服務。