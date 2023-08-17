阿根廷公車半路火燒車！火勢蔓延路上燒成火牆　恐怖畫面曝光

Passengers scramble out of a bus after it catches fire in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/PtPZk7iZiy — Reuters (@Reuters) August 17, 2023

記者葉睿涵／編譯

阿根廷一輛公車在當地16日意外起火，導致車上乘客被迫逃離，而這起火災的火勢更一度延燒至路上，影響交通。

綜合外媒報導，阿根廷一輛公車16日行駛在首都布宜諾斯艾利斯（Burno Aires）的帕斯將軍高速公路（General Paz Highway）時，車尾突然冒出火舌與黑煙，嚇得司機立刻停靠路邊，疏散車上乘客。

▲公車起火後，火勢一度蔓延至路上。（圖／翻攝自推特）

不久後，大火迅速吞噬整輛公車，現場濃煙密布，火勢還隨著溢出的燃油蔓延到馬路上，甚至一路延燒至分隔島，形成一道「火牆」，導致附近車輛無法通行，而公車附近的草地也被燒成一片焦土。

路透社援引當地媒體指出，消防人員隨後對公車發射水柱，才終於控制住火勢，而這起火災發生的原因是因為公車出現了「機電問題」（electrical mechanical problem），所幸並未造成任何人員受傷。