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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又有人拋郭台銘可能副手名單　媒體人：亂點鴛鴦恐自傷

▲▼鴻海創辦人郭台銘參拜桃園護國宮太子廟並與鄉親舉辦廟口開講，開講前針對副手否找李佳芬及高虹安被起訴的議題發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統備受關注，近日更不斷有人放出其搭檔副手可能人選。不過，資深媒體人黃揚明說，亂點鴛鴦的結果，恐怕會自傷。

面對2024大選，郭台銘動作頻頻，現在連副手可能名單都曝光，先是傳出彰化縣議長謝典林系統鎖定前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬擔任，但隨即遭到相關人士否認，今又傳出資深媒體人沈春華與陳文茜被多方點名或推薦。

黃揚明說，距離9月13日至17日的獨立連署參選登記期限，郭台銘只剩下1個月的時間能做最後決定，被視為關鍵時間點的8月23日即將到來，登記時必備的副手人選，郭台銘沒有迴避空間。可是盤點這些被點名人選，有正面的解讀，但也有負面的解讀。

黃揚明指出，正面的解讀，是郭台銘獨立參選箭在弦上，透過副手議題預告「參選可能超高」，向在野陣營叫戰。負面的解讀，則是選戰節奏混亂、亂點鴛鴦譜，若非郭陣營內部訊息，豈不是有人刻意「放毒」，營造郭陣營政治門外漢的形象？

黃揚明說，郭台銘不斷喊「主流民意」，若真能看懂「主流民意」，或許在野還有整合空間，若郭陣營認為自己就是「主流民意」，那麼，在野陣營勢必分裂，郭台銘也即將掀開他獨立參選與否的選戰大悶鍋。

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