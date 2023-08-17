　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣神棍吸乾港女竟免關　台灣遭批根本詐騙王國

葉男（左）因詐騙案遭判刑，目前還在嘉義成立神壇、收弟子。（翻攝葉男IG）

▲葉男（左）因詐騙案遭判刑，目前還在嘉義成立神壇、收弟子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

法院審理後，也認定葉男沒有找師父替A小姐下降頭，反而是利用她的感情困擾、財務窘況及深信泰國降頭的弱點，虛構各種理由，用詐術騙錢，所以依詐欺取財罪，將他判刑6個月，但可易科罰金。 

本刊調查，葉男獲輕判後，搖身一變成了道教法師，在嘉義開設「嘉邑梅呂法壇」，自稱「三魁法師」，服務項目包括開光安座、收驚祭改、超薦亡魂及桃花和合等。

此外，葉還在臉書開設粉絲專頁攬客，以及在網路蝦皮賣場拍賣數千元到數十萬元不等的符咒跟法事，諷刺的是，其中「同性戀五鬼陰兵和合術」符咒，還是賣場推薦購買的「好物」。更扯的是，葉的蝦皮賣場就有賣「感情挽回復合符」，一張只要3,600元，但他卻用泰國降頭的名義，騙了A小姐85萬元。

葉男在蝦皮網站成立賣場，販售符咒與法事。（翻攝自蝦皮購物）

葉男在蝦皮網站成立賣場，販售符咒與法事。（翻攝自蝦皮購物）

▲葉男在蝦皮網站成立賣場，販售符咒與法事。

A小姐表示，她第1次訪台，就是以被害人身分提告詐欺，沒想到加害人獲得輕判，上訴又被駁回，所以對台灣的司法感到失望與震驚，她氣憤又無奈地說：「這件事讓我身陷困境，我因此聲請破產，甚至多次輕生，像葉昱揚這樣惡劣的罪犯，應該受到更嚴厲的懲罰！」

針對A小姐指控，葉男回應表示，泰國法事與現職法壇毫無關聯，那是在他學道教前做的泰國生意，他反指A小姐誇大金額，「中間或許有些行為比較不當，但一切都依照她要求，幫她尋找法師做法事」，葉男說，這件案件法院已經審理多年，至今已到第二審高等法院，尚未定讞。

葉男強調，他現在身為道教法師，名正言順，有師承、有道教協會認證，也是常任會員，並已奏職為具職法師，「何來行騙？若如她所說的，花錢又不甘心，那全世界華人的道士法師不就都是騙子？」

★ 《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導
【全文】為挽回男友、賣淫籌錢下降頭　港癡情女慘遭台惡神棍詐騙
【神棍吸乾癡情女】港妹為復合賣淫籌錢下降頭　台神棍爽撈85萬繼續騙
【神棍吸乾癡情女1】目睹前男友牽新歡理智斷線　她上網求佛卻成神棍ATM

 
ET快訊
劈3女認「身體換資訊」！　業內人揭潛規則：不然訂單怎來
中華白「慘輸58分」！　鄉民怒點名他：不要侮辱國家隊
群創處長不只出軌3女！　爆「小六老公」找黑道打成豬頭
快訊／雨彈轟炸！高雄三民區「水深及膝」　公車慘困路中
大谷翔平第2球炸裂！本季第42轟出爐　差1轟追上全壘打王
快訊／低壓大雷雨持續炸高屏！　5地區淹水警戒
餐廳打廣告「倒立豬＋魷魚」是賣啥？　在地人解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雷雨彈襲高雄！國1九如北上匝道「水深3／4車輪」　一度封閉

前妻離婚8個月生子　他疑遭戴綠帽「一算差3天」輸了

台灣神棍吸乾港女竟免關　台灣遭批根本詐騙王國

色誘戒治所長「受刑人女友」起底　社交圈很活躍

27歲女遭外交官性侵未遂　檢察官幾乎逼哭她：不起訴不代表不相信

台灣神棍吸乾港妹！　「賣淫求復合」下降頭被詐85萬

暖心法官幫接送「還塞1000」　小偷崩潰痛哭：我一定會改

6女童遭性侵「老師是壞人嗎？」　幼兒園長之子遭收押禁見

拒當盤子！人妻約砲完事喊買金戒子　他一招丟包超商直接落跑　

新竹5女囚禁凌虐閨蜜害她慘死！友人上門見「遺體發黑腫脹」嚇壞

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

快訊／雷雨彈襲高雄！國1九如北上匝道「水深3／4車輪」　一度封閉

前妻離婚8個月生子　他疑遭戴綠帽「一算差3天」輸了

台灣神棍吸乾港女竟免關　台灣遭批根本詐騙王國

色誘戒治所長「受刑人女友」起底　社交圈很活躍

27歲女遭外交官性侵未遂　檢察官幾乎逼哭她：不起訴不代表不相信

台灣神棍吸乾港妹！　「賣淫求復合」下降頭被詐85萬

暖心法官幫接送「還塞1000」　小偷崩潰痛哭：我一定會改

6女童遭性侵「老師是壞人嗎？」　幼兒園長之子遭收押禁見

拒當盤子！人妻約砲完事喊買金戒子　他一招丟包超商直接落跑　

新竹5女囚禁凌虐閨蜜害她慘死！友人上門見「遺體發黑腫脹」嚇壞

賴清德過境舊金山　AIT主席羅森柏格登專機迎接

民調／郭台銘支持者55%來自藍白　不樂見參選者略增2.7百分點

群創「出軌處長」性癖曝光！　性愛片1小時刪不完

亞幣倒地！新台幣早盤貶8.5分至31.98元　日圓貶至今年新低

AI族群陷入盤整　仁寶逆勢上漲逾3%表現強勢

群創處長劈3女「用身體換資訊」！業內人揭潛規則：不然訂單怎來

明新重劃區環境交通雙優勢　地王「富來·森之青」吸購屋族搶卡位

起床就有大挑戰！8貓樓梯聚會　主人無奈只能「撥開」下樓

「郭台銘民調絕對越來越低」　他分析選情：硬選是強弩之末

快訊／雷雨彈襲高雄！國1九如北上匝道「水深3／4車輪」　一度封閉

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

涉性侵6女童　幼兒園長之子遭收押

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

暖心法官塞1000　小偷崩潰痛哭

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

高雄掃把男隨機攻擊搶手機！24歲女慘被打傷

台灣神棍吸乾港妹！　「賣淫求復合」下降頭被詐85萬

起底！長髮美女色誘戒治所長

蘿莉塔留言辱李沐晴　判賠10萬確定

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

工程師「沒輸精管」：有一個小孩！妻子秒變臉

「月經來能吃冰嗎」網吵翻！婦產科醫說話了

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面