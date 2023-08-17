台灣神棍吸乾港女竟免關　台灣遭批根本詐騙王國

▲葉男（左）因詐騙案遭判刑，目前還在嘉義成立神壇、收弟子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

法院審理後，也認定葉男沒有找師父替A小姐下降頭，反而是利用她的感情困擾、財務窘況及深信泰國降頭的弱點，虛構各種理由，用詐術騙錢，所以依詐欺取財罪，將他判刑6個月，但可易科罰金。

本刊調查，葉男獲輕判後，搖身一變成了道教法師，在嘉義開設「嘉邑梅呂法壇」，自稱「三魁法師」，服務項目包括開光安座、收驚祭改、超薦亡魂及桃花和合等。

此外，葉還在臉書開設粉絲專頁攬客，以及在網路蝦皮賣場拍賣數千元到數十萬元不等的符咒跟法事，諷刺的是，其中「同性戀五鬼陰兵和合術」符咒，還是賣場推薦購買的「好物」。更扯的是，葉的蝦皮賣場就有賣「感情挽回復合符」，一張只要3,600元，但他卻用泰國降頭的名義，騙了A小姐85萬元。

▲葉男在蝦皮網站成立賣場，販售符咒與法事。

A小姐表示，她第1次訪台，就是以被害人身分提告詐欺，沒想到加害人獲得輕判，上訴又被駁回，所以對台灣的司法感到失望與震驚，她氣憤又無奈地說：「這件事讓我身陷困境，我因此聲請破產，甚至多次輕生，像葉昱揚這樣惡劣的罪犯，應該受到更嚴厲的懲罰！」

針對A小姐指控，葉男回應表示，泰國法事與現職法壇毫無關聯，那是在他學道教前做的泰國生意，他反指A小姐誇大金額，「中間或許有些行為比較不當，但一切都依照她要求，幫她尋找法師做法事」，葉男說，這件案件法院已經審理多年，至今已到第二審高等法院，尚未定讞。

葉男強調，他現在身為道教法師，名正言順，有師承、有道教協會認證，也是常任會員，並已奏職為具職法師，「何來行騙？若如她所說的，花錢又不甘心，那全世界華人的道士法師不就都是騙子？」

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