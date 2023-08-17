超勵志！台灣21歲AV女優考上台大　秀出「恭喜錄取」截圖

▲21歲E奶AV女優魏喬安。（圖／翻攝魏喬安IG、推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

112學年大學考試分發入學15日放榜，21歲AV女優魏喬安貼出錄取「國立台灣大學」的查詢畫面，開玩笑地說「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」。

魏喬安在推特貼出分發結果，確定於112學年錄取「國立台灣大學人類學系」的畫面。她表示，「不用問我唸人類學要幹嘛，只是因為我喜歡我有興趣，你不唸人類學難道就知道你的人生要幹嘛了嗎？」

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許多網友看完紛紛留言祝賀，「太優秀了」、「恭喜喬安」、「歡迎光臨台大」、「支持妳」、「恭喜，祝福一切順利」、「真厲害」、「其實蠻厲害的」。

▲▼魏喬安PO出考上台大的截圖。（圖／翻攝魏喬安IG、推特）



根據魏喬安在個人IG的QA指出，她高中考上師大附中語文資優班、英文辯論隊校隊，同時準備考試、科展及校隊，排名都很不錯，然而遇到家暴事件加上校隊老師性騷擾，讓她生病而多次休學，之後獨自去外打工租屋生活，因此才在21歲考大學。

她說，會考慮進入AV界，主要有「個人興趣」、「職業環境及報酬」及「個人理念實踐」等3個考量。另外，因為某些原因，很早就跟原生家庭保持距離，目前跟家裡幾乎沒有聯絡，也未告知父母她住在哪裡，所以入行沒有家庭的束縛跟包袱。

魏喬安表示，進入這行可以透過挑起他人性慾而獲得成就感，加上工作時間彈性、薪水高。除了工作、拍攝寫真之外的時間，她都在苦讀看書，最後考上了理想的學校及科系。