快訊／黑函攻擊！「58秒神秘音檔」仿柯文哲聲音批賴清德　柯辦緊急澄清

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，遭各方砲火猛烈攻擊，16日晚間突然有一封神秘信函寄送到各大媒體信箱，內容為與柯文哲聲音相似，但語調詭異的58秒聲音音檔，提及民進黨總統參選人賴清德訪美聲勢浩大，是因為每個人去就可以領800元。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡澄清，這不是柯文哲的聲音，有心人士試圖以假亂真，帶風向混淆視聽。

部分媒體單位於16日晚間8時左右，收到一封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」神秘信函，裡面內文稱「您好，現轉寄8月第一週民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據，希望能夠對此事進行調查，謝謝您的回應，辛苦！」

而該份神秘信函也夾帶一支58秒音檔，點開後是與柯文哲聲音相似，但語調、邏輯十分詭異的聲音，開頭稱「賴清德去美國面試」，後來又突然提及「BTA」，隨即卻又帶到「內湖社宅」議題，難以正常判讀。

該58秒奇怪音檔倒數幾秒又說道，「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大⋯」、「我也不相信、不可思議⋯」、「媒體記者都不知道⋯」等說法。

針對該份神秘信函與音檔，陳智菡16日晚間強調，「這很明顯不是柯文哲的聲音，內部會議也從未有相關討論內容，有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源。」

▼16日晚間突有神秘信函，聲稱是柯文哲於民眾黨內部會議的58秒音檔。（圖／記者袁茵翻攝）