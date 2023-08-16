陳凱凌收賄、接受性招待判8年　謝龍介嘆遺憾：顯然不符比例原則

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台南市經發局長陳凱凌，被控主導台南七股工業區開發案等時，收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元及購屋詐貸296萬元，被台南地檢署依貪污、洗錢防治法等罪嫌起訴，台南地院16日判他有期徒刑8年，褫奪公權5年。對此，國民黨前台南市議員謝龍介就在臉書表示，肯定檢調偵辦，與地院審判的辛苦，但也對刑期感到遺憾，顯然不符合比例原則。

謝龍介指出，陳凱凌利用職務之便，對七股工業區及沙崙科學園區等開發案上下其手，透過他在桃捷公司任職累積的人脈，向業者聲稱可以影響得標廠商，多次向業者索賄；2022年間，陳凱凌收受賄款180萬元現金，另外還有酒店消費、性交易，及旅館住宿費，共14萬2200元；在2021年購入台南豪宅，與台南市議長邱莉莉，前民進黨中執委郭再欽當鄰居，購入價2160萬元，卻聯手建商偽造合約，虛偽登載買賣價金2568萬元向銀行詐貸，建商還從中撥出現金296萬，經代銷公司轉交陳凱凌花用。

「我首先肯定檢調偵辦，與地院審判的辛苦！但也對刑期感到遺憾」，謝龍介表示，近期，一位少將參謀長侵占7990元的洗衣機，一審遭重判12年，而陳凱凌收賄180萬元，還多次接受酒店飲宴與性招待，結果只判8年，顯然不符比例原則，難道真的「竊鉤者誅，竊國者侯」？又或者「貪污要人幫，黨證辦對張」？

此外，謝龍介強調，台南市也不只陳凱凌貪瀆案，還有靈骨塔桃山宴案，88槍光電案等，都在等待撥雲見日，正義遲來的那天，期待檢警調勿枉勿縱，再接再勵。