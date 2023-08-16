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太渴？女遊客違規「闖入羅馬噴泉」只為裝水　誇張畫面曝光

▲▼義大利羅馬知名地標「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）。（圖／CFP）

▲義大利羅馬知名地標「特雷維噴泉」。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利羅馬今年發生多起遊客破壞歷史古蹟、遊客違規事件，就在今年7月18日，一名女遊客無視規定闖入知名許願池「特雷維噴泉」（Trevi Fountain），就為了把瓶子裝滿水。隨著當下的影片在網路瘋傳，引發抨擊。

@perrinebridge What is this lady thinking?! Video credit to @lex #trevifountain #italy #rome #romeitaly #trevi ♬ original sound - Walmart Jason Statham

綜合商業內幕、今日美國報等報導，特雷維噴泉每年都會吸引非常多的遊客前來，但附近其實有不少標示，要求遊客不要觸摸攀爬或把噴泉當作水源使用。但依據瓊斯（Lex Jones）拍攝到的畫面，一名戴著帽子、身穿藍衣白褲的女子直接進入噴泉，站在噴泉中心左側的石頭上，拿著瓶子站在瀑布水流下裝水。

「到處都有標示說這是不被允許的（行為）」，瓊斯決定把眼前這一幕拍攝下來，就在女子把水瓶裝滿水慢慢走出來時，被一名警衛發現。警衛大聲吹響哨子並上前關切，但這名藍衣女子似乎不明白做錯什麼事，不斷說明解釋，最終被帶走。

目前不清楚這名遊客是否被罰款或逮捕。整起事件的影片曝光後引發不少討論，許多網友對於這名女子的行為感到困惑，也有人覺得厭惡，直說「她到底在想什麼？」

特雷維噴泉是羅馬最大的巴洛克風格噴泉，1762年完工，遊客通常會在此地許願，相傳羅馬軍團士兵出征前會在此投下硬幣祈願能凱旋歸來。目前噴泉的水被認為不可飲用，相關單位每日會回收民眾投下的硬幣，捐給慈善機構。

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