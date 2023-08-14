HI-END音響大展參展人次達2萬　成交額破億成歷屆之最

▲ HI-END 音響大展落幕。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

第 33 屆「TAA 國際 HI-END 音響大展」圓滿落幕，在各家廠商爭相展出旗艦款產品及首展新品，以及周末出遊人潮加持之下，四天展期共吸引高達 2 萬人入場，較去年成長約 3 成，創下歷屆最佳表現，大會表示展覽期間各展房諮詢踴躍，其中以雙聲道喇叭銷售表現最佳，四天下來現場總成交金額高達近 1 億元，同創歷屆新高。

今年適逢疫情解封周年，本屆展覽一舉擴大規模，集結 150 間展房，超過 500 家國際與在地音響品牌參與，圓山大飯店 1 至 4 樓幾近全滿，與去年相比可說是爆炸性的成長。不少廠商看準商機，將頂級音響系統搬至現場，提供民眾難得體驗機會，還有廠商將 700 吋大螢幕架設於展房內，打造媲美電影院等級的視聽空間，讓音響迷大呼過癮。

科技趨勢也帶動音響潮流，面對新的串流技術，音響業者發展出相對的數位前級來支援播放，而面對鍾愛黑膠音質的用戶，也發展更新的類比前級來滿足需求。此外，擴大機的技術也開始往更新的領域發展，有廠商推出不用顧慮接地、區域電壓差異的兩聲道前後級綜合擴大機，具備解決反電動勢與負回授的能力，不論大小尺寸的喇叭都可推動。

▲ 今年展出規模為歷屆之最。（圖／記者樓菀玲攝）

針對較小型的居住空間，不少廠商推出體積更精巧，卻仍能發出強悍低音的落地喇叭，讓消費者能夠更加靈活地配置擺放，享受超乎體積的聽覺享受；瞄準講究外觀的消費者，許多品牌也展出造型獨特的產品，呈現強烈的時尚設計感，不僅能夠提升居家視聽娛樂水準，更成為重要的配件擺飾，吸引民眾駐足欣賞。

除了室內展房外，戶外花園廣場特別設置汽車改裝音響專區，成為展覽一大亮點，汽車音響改裝業者表示，數位串流的興起讓汽車音響與家用音響開始有了通用播放介面的便利性，用戶只要透過手機或者行動串流裝置，就可以在家中與車內享受同樣高還原度的音樂效果。近期特斯拉亦發表將實現車內杜比全景聲音訊技術，對音響愛好者來說將是一大福音。

TAA 國際 HI-END 音響大展作為亞洲最大、全球第二大的音響盛會，今年也特別請到德國慕尼黑音響展的主辦單位—德國慕尼黑高端音響協會理事長 Juergen Timm 前來共襄盛舉，雙方亦在會後就未來展覽可能的新方向進行意見交換，相信未來也將有更多新活動及新產品嘉惠廣大音響愛好者。

展望明年，臺灣音響發展協會表示，隨展覽將邁入第 34 屆，在年年突破之下，明年將持續以「多元、創新、年輕化」為主要策展理念，帶給民眾最佳的展覽體驗，同時也看好產業穩定發展，推動臺灣繼續扮演國際音響市場的重要角色，最後呼籲民眾多關注視聽設備的創新與發展，進而提升生活品質並增添樂趣。