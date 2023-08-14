快訊／高虹安詐領助理費涉貪污遭起訴　被控背信獲不起訴

▲台北地檢署偵查終結新竹市長高虹安所涉貪汙、背信等案。（資料照／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安在2022年大選期間，遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約60萬元，另外又遭資策會控告，在任職期間跑到美國念書拿學位，並將任職期間參與的研究成果，拿去登記到民間公司名下，分別涉嫌貪污、背信等罪，台北地檢署今天偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理陳奐宇和黃惠玟、陳昱愷及王郁文等5人，高的男友李忠庭不起訴；背信案不起訴。

2022年九合一大選期間，1名自稱內部吹哨者向調查局檢舉，高虹安疑似利用在永齡基金會兼職的男友李忠庭當人頭，從2020年至2021年間申請公費助理補助費，但這些補助費用並未使用於立委公務上。

當年12月1日起，檢調祕密傳訊高虹安辦公室前主任黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，並取得由黃惠玟保管的高虹安立委辦公室公積金密帳，懷疑所謂的公積金款項，形同高虹安小金庫，挪作私人車資或飲宴之用，疑涉不法金額數十萬元。

此外，高虹安當時的市長競選對手林耕仁也舉行記者會指出，高虹安在資策會任職時有2件研究專利，專利權則應屬於資策會，但專利申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，為此，資策會除委託律師自訴控告高虹安將研究成果拿去引用為論文，涉嫌侵害著作權，另外也涉及背信罪。

為了調查高虹安遭指控貪污、背信罪嫌，北檢2度傳喚高虹安出庭，首次庭訊後諭令高虹安60萬元交保，第2次則選擇在北檢第三辦公室低調傳訊約5小時後結束，高虹安事後曾批評遭指控內容「太扯了」，並強調政治力介入指導的傳言太多，她自己不作評論，但重申，絕對沒有做自己絕無不法，公道自在人心。