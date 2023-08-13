連喝5hrs茫了！酒駕男撞死自行車選手　棄車逃5hrs被逮下場曝

記者劉人豪／新北報導

一名簡姓男子開車行經新北市林口區台15線瑞平國小附近，撞上騎自行車參加「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」的菲律賓籍男選手保羅，保羅當場彈飛慘死，簡男肇事後棄車逃離現場，後經警傳喚簡男到案，發現其酒測值超標，新北地方法院依酒駕致人於死和肇事致人死亡逃逸2項罪名，各判3年6月、1年，應執行4年。

▲簡男撞到人後棄車逃逸，遭判刑4年。（圖／資料照）

該起事故發生於2022年3月20日，「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」活動於上午6時30分開始，台北主場由廖添丁廟（訊塘廣場）出發，沿著西濱公路，往苗栗縣後龍鎮水尾天文宮方向騎乘。而保羅是選手之一，當天早上4時27分許騎自行車準備到廖添丁廟報到，卻被簡男高速撞上，送醫搶救不治。

肇事後簡男棄車逃跑，警方經調閱監視器畫面追查，當天上午9時40分許傳喚簡男到案，簡被查獲時滿身酒氣，經測後酒測值超標。

▲菲律賓籍男選手遭撞後彈飛一旁草叢，倒臥血泊當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／資料照）

判決書指出，簡男事發前一天晚上11時在海釣場喝酒，喝了5小時開車上路行經事發路段肇事，導致保羅死亡，於到案後測得酒精濃度為每公升0.41毫克，簡男對事故確有過失。

法院審酌，簡男對犯行坦承不諱，已與被害人家屬調解成立，並給付完畢賠償，新北地方法院依駕駛動力交通工具，呼氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死，處有期徒刑3年6月；又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑1年，應執行有期徒刑4年。本案仍可上訴。