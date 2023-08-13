▲台中托嬰中心門口違停亂象，家長怨：併排接小孩超危險。（圖／市議員陳雅惠提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員陳雅惠接獲民眾陳情，東區大智國小托嬰中心，以大智國小側門為主要出入口，由於該門鄰近駐車彎，常遭民眾違規停車，家長接送小孩，險象環生，希望相關單位協助尋求家長臨停接送方法。

對此，社會局回應，已訂17日邀市議員陳雅惠與交通局、立德派出所、教育局、大智國小、當地東橋里辦公處等相關單位辦理聯合會勘，商討合宜接送停等方式，以協助家長接送幼兒問題。

▲台中市議員陳雅惠接獲民眾陳情，東區大智國小托嬰中心門口違規併排停車亂象，接送小孩險象環生。 。（圖／陳雅惠辦公室提供）



民進黨市議員陳雅惠表示，接獲東區許姓民眾陳情，指台中市公設民營東區大智國小托嬰中心，以大智國小側門為主要出入口，提供家長接送小孩，因未規劃停車格，家長只能利用駐車彎暫停接送，不過，因臨停不能超過3分鐘、且待速期間，人不得離車，常造成併排與違停，影響家長的接送安全，苦不堪言。陳情民眾並建議學校提供臨時停車證，供公托家長入校辨識。

但社會局反對此作法，強調考量校園學童人身安全，校園維持不開放家長接送車輛進入。社會局指出，大智國小公托接送，以學校側門為主要出入口，該門鄰近駐車彎，不過，駐車彎常遭民眾違規停車，致使難以停車接送部分，將再請警政機關加強取締。至於駐車彎寒暑假期間無法臨停部分，社會局將再會同交通局及學校會勘寒暑假時段處理方式。

此外，社會局也將請公托以電話、聯絡簿、即時通訊軟體等方式，與家長溝通收托幼兒概況，以加速家長接送幼兒時間。