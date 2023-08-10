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鐵工廠小開淪送毒員！新北台中1趟2萬　母嘆：鐵工廠要交給他啊

▲▼一名送毒員從新北送到台中1趟才2萬元，母親感嘆的說，鐵工廠日後要交給他經營啊。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一名送毒員從新北送到台中1趟才2萬元，母親感嘆的說，鐵工廠日後要交給他經營啊。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市26歲黃姓男子誤交損友染上毒品，最後還充當送毒員，日前開車運送600包毒品咖啡包南下台中，交易時被埋伏警方逮捕，警方通知黃母到場，黃母感嘆說，知道他走偏了，有吸毒，但不知竟然會販毒，無奈屢勸不聽，他父親經營一家業績不錯的鐵工廠，日後要交給他，如今不知該如何做下去？

▲▼一名送毒員從新北送到台中1趟才2萬元，母親感嘆的說，鐵工廠日後要交給他經營啊。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵一隊日前抓到1名藥腳，藥腳供稱毒品咖啡包是向上游購買，以知名紅牛能量飲料為名，外觀包裝幾近相同，以「飛龍在天」、「常征」為代號，規避警方查緝，警方透過藥腳釣出藥頭。

▲▼一名送毒員從新北送到台中1趟才2萬元，母親感嘆的說，鐵工廠日後要交給他經營啊。（圖／民眾提供，下同）

26歲黃男和24歲林男日前開車南下台中交易，被警方人贓俱獲，車上查獲毒品咖啡包600包（毛重2717.19公克）、卡西酮原料1包（毛重100公克）、現金7000元、電子秤1台、銀行存摺1本等，以市價1包600元計算，600包市值約36萬元。

警方表示，黃男辯稱只是送貨，並非藥頭，送一趟可拿2萬元，黃男不但一人扛下責任，幫腔林男不知道車內放有毒品，還堅不供稱藥頭是誰，警方懷疑黃避重就經，訊後依違反毒品危害防制條例罪送辦，並經台中地檢署檢察官偵結起訴在案。

警方呼籲，新興毒品無論是咖啡包或是果汁包，經常以精美又新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試，另製造販賣毒品更是罪加一等，警方將持續查緝毒品，打造安居樂業的宜居城市。

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