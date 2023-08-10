華晨中國董座疑涉賄　被香港廉政公署拘留調查

▲華晨中國執行董事兼董事會主席吳小安。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車廠華晨中國的執行董事兼董事會主席吳小安3日被香港廉政公署拘留調查，疑涉嫌違反香港《防止賄賂條例》。華晨集團是大陸知名國企，2020年陷入債務危機，之後展開合併重整。

在港股上市的華晨中國8日發出公告公開此事，並提到吳小安4日在不獲起訴情況下保釋外出。

華晨中國強調，公司董事會認為，廉政公署之調查並無對集團造成重大不利影響，而集團之業務及運作維持正常，「將於適當時候就廉政公署之調查尋求法律意見。」

另外，於3日短暫停牌的華晨中國股票，也於8日下午正式恢復交易，當天盤中一度重挫逾8%。

▼華晨汽車正在進行破產重整。（圖／CFP）

根據資料，吳小安現年61歲，1985年獲得北京外國語學院(現稱北京外國語大學)文學士學位，並於1992年獲得紐約Fordham University工商管理碩士學位。

1988年至1993年期間，吳小安曾任中國銀行紐約分行副經理。1994年1月至2002年6月期間，吳小安出任華晨中國之副主席兼財務總監，並於2002年6月18日起出任華晨中國董事會主席。

吳小安是華晨系創業團隊重要成員之一，於1994年1月至2016年8月期間曾任瀋陽汽車（現華晨雷諾）之董事，並自2018年1月起擔任華晨雷諾之董事長。並於2003年5月至2022年2月期間，擔任華晨寶馬之董事長，自2022年2月起擔任其副董事長。吳小安還自2015年4月起擔任華晨東亞汽車金融之董事長及自2023年2月起擔任寶馬汽車金融（中國）有限公司副董事長。

華晨集團隸屬於遼寧省國資委，是大陸知名國企，旗下擁有華晨中國、金杯汽車、申華控股等上市公司。2020年8月，華晨集團旗下多只存續債券出現暴跌，此後華晨集團陷入債務危機。

2020年11月，在被曝出多筆違約、無法按時清償債務後，經債權人申請，瀋陽中院裁定受理華晨集團重整案件。次年3月份，華晨集團等12家企業進行實質合併重整。

多次延期後，直到2023年6月14日，瀋陽汽車與華晨集團等12家企業、管理人共同簽署了《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業實質合併重整之投資協議》。