新車剛牽1天就被扣牌2年　原因曝光竟是因為...一碗麻油雞

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局長春路派出所在執行巡邏勤務，於長春路上發現1台汽車違規併排停車，上前盤查時發現女駕駛身上散發出濃厚酒味，立刻要求女子下車配合酒測，結果酒測值達0.47，女子辯稱，「在附近吃一碗麻油雞，才會超標」，後續指出「前一天才剛交車，第二天就被扣牌」。

警方調查，25歲的陳姓女業務員，在7月底某日清晨6時許，於長春路上違規併排停車，被巡邏警員發現後上前盤查，警員詢問女子時，便聞到車內有濃厚酒味，立刻要求陳女下車配合酒測檢查。

▲女業務吃麻油雞開車酒駕，才剛交車不到24小時就被扣牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳女配合酒測後，發現酒測值超標達0.47，已經違法，立刻將陳女才剛購買的新車移置保管，訊後依照公共危險罪嫌送辦，並且依規定吊扣車牌2年。

陳女無言表示，當天在長春路附近不知名的小吃店，吃了一晚麻油雞，當天是要在路邊等路邊停車格，沒想到因為違規被盤查，女子還指出，才剛交車第一天就酒駕，車子非但被查扣，還要吊扣車牌2年。

中山分局呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒，飲宴聚會飲酒後應搭乘計程車、大眾運輸工具或使用代駕服務，勿抱持僥倖心態酒後駕車，以免發生事故造成悲劇。